Bilsem 2016 Sınav sonuçları açıklandı!

Bu programda genel zihinsel kabiliyet bölümünde fertsel araştırmaya hak kazanan öğrenciler için taban puanlar, Türkiye ortalaması üstünden saptanmıştır. Her soru 10 puan olmak suretiyle, program 450 puan üstünden değerlendirilmiştir.

1. Sınıflarda genel zihinsel kabiliyet kısmı için 330 taban puan,

2. Sınıflar için genel zihinsel kabiliyet kısmı için 380 taban puan olarak saptanmıştır.

Resim ve müzik kabiliyet bölümünde fertsel araştırmaya hak kazanan öğrenciler; Bilim ve Sanat Merkezlerine yerleştirilecek öğrenci adetlerinin dört katı üstünden saptanmıştır.

1.Sınıflarda görsel ve müzik kabiliyet kısmı için taban puan 300’dür.

2. Sınıflarda görsel ve müzik kabiliyet kısmı için taban puan 340’dır.

Ülkemizde eğitimin, üretim ve hizmet sektörlerindeki ilerlemeye ve gereksinime ayak uyduramadığı bir gerçektir. Eğitim sistemimizin ileride sanayinin insan kaynağı ve kaliteli beyin kuvveti problemini çözemeyeceğini görmek zor değildir.

Bir yandan Üstün kabiliyetli çocuklara ve gençlere, becerilerini geliştirme fırsatını sunamamak, diğer yandan sanayinin işe fayda insan gereksinimina yanıt verememek, eğitim sistemimizin içindeki endişe yaratan bir boşluk durumuna gelmiştir.

Bu noktalardan hareketle kuruluşuna başlanan BİLSEM:

Okul evveli, İlköğretim ve Ortaöğretim çağındaki ögrencilerin Üstün becerilerini geliştirerek bilimsel düşünme ve davranışlarla estetik

değerleri birleştiren, üretken, sorun çözen fertler durumuna gelmelerini, onlara gerçek hayatta öğrenme fırsatları ve özel eğitim etkinlikleri yolu ile gerçekleştiren bir egitim kurumudur.

Merkez; öğrencilerde alttaki kabiliyetleri geliştirmeyi hedefler:

Pratik ve gerçek hayatta ki problemleri çözebilmek,

Güncel hayatın fonksiyonu, prosesleri ve gerçekleri ile ilgili gerçekçi düşünebilmek,

Günlük hayatta ki problemler ile, tüm yönleri ile kafaya çıkabilmek, yenilikçi tavsiyeler, seçenek prosesler, yeni çözüm yolları yaratabilmek.

Çeşitli iş alanlarındaki ihtiyaçların ve problemlerin farkında olabilmek ve yenilikçi fİkirler, yöntemler, vasıtalar önerebilmek ve geliştirebilmek,

Problemleri gereksinim analizi, düzenleme, bütçe hazırlama, program ve değerlendirme adımlarından geride bıraktığımız PROJE’ ler hazırlayarak çözebilmek,

Estetik değerler ile bilimsel düşünmeyi birleştirerek aksilik çözmenin sayısal değerini anlayabilmek ve kolay ihtiyaçlar için yaratıcı çözümler geliştirebilmek.

Merkezin fonksiyonu yakın etrafnin birçok üretim, yapım, teknoloji, bilim, sanat ve hizmet gereksinimina yönelik proje ilerletmek ve projeleri hayata geçirmek olacaktır.

TANIM

Bilim ve Sanat Merkezi, Okul evveli, İlköğretim ve Orta öğretim çağındaki üstün ya da özel kabiliyetli öğrencilerin, fertsel becerilerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst seviyede kullanmalarını sağlamak hedefiyle açılan bağımsız Özel Eğitim kurumudur.

AMACI

Okul evveli, İlköğretim ve Orta öğretim kurumlarına devam eden üstün ya da özel kabiliyetli öğrencilerin bilimsel fikir ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, sorun çözen fertler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

MİSYON

Hedef kitlesindeki öğrencilerden zeka, yaratıcılık, sanat, öncülük kapasiteleri ya da özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek seviyede performans gösteren ve mevzunun eksperleri doğrulusunda üsütn ya da özel kabiliyetli bulunduğu tespit edilen öğrencilere yaşantısal bir eğitim vermek.

VİZYON

Hedef kitlesindeki üstün ya da özel kabiliyetli öğrencilerin, fertsel becerilerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst seviyede kullanmalarını sağlamak.

Kişisel araştırmaya hak kazanan öğrencilere en kısa vakitte il tanılama imtihan komisyonu doğrulusunda randevuları verilerek, öğrencinin devam ettiği örgün eğitim kurumu doğrulusunda velilere verilendirme yapılacaktır.