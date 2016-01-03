Big Brother Türkiye Yarışmasında Eleme Gecesinde Yaşananlar - Kim Elendi ?

Her geçen hafta konuşulma sıklığı düşen, hatta Star Tv’nin yılbaşı gecesini Mehmet Ali Erbil’le beraber emanet ettiği Big Brother Türkiye, bu hafta da bol tartışmalı, bayılmalı bir eleme gecesi geçirdi. İlk mevzumuz Gökçen ile Demir’in yakınlaşması oldu. Yakınlaşmadan öte Demir’in Gökçen’e “Seni seviyorum” demesiyle ilişkinin ‘bir tık’ geliştiğini öğrenmiş olduk. Bunu konuştuktan sonra Asuman Krause, Demir’in Gökçen’in adını eleme listesine vermiş olduğunu söyledi. Bundan sonrası için Gökçen için bir şaşırma ve tereddüt anı oldu.





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Demir’in Gökçen’in ismini yazma sebebi bir anda Onur’la Gökçen’in mevzusuna dönüştü. Derken Hüseyin karıştı mevzuya ve olay bir nevi kadın erkek atışması oldu. Bana kalırsa Hüseyin ve Onur, Gökçen’e bilenmişti. Gökçen genel tavırlara tepki gösterirken Onur ve Hüseyin Gökçen’in her hareketini not etmişçesine saydırdı. Hüseyin’in maço tavırları, Onur’un çocuk gibi Asuman abla yaaa modundaki halleri beni ekran karşısında açıkçası çileden çıkardı. Son olarak konuya Arsel de girince oldukça şaşırdım. Arsel’i herkesle beraber ben de ilk defa bu kadar dolu olarak izledim, kendisinin abarttığını düşünüyorum.

Evin artık Big Brother evinden çok bir nevi aşk gemisine dönüştüğünü kanıtlarcasına final akşamı aşk mevzuları ile devam etti. Önce Çağla-Onur-Seda aşk üçgeni tartışılırken –ki epey şiddetli tartışıldı, Seda bayıldı vs.- daha sonra olay yine dönüp dolaşıp Rezan-Yasin muhabbetine geldi. Rezan’ın Yasin’e aşık olduğu itirafı ile ev bir kez daha sarsıldı. Devreye bu konuda da Hüseyin girdi, bence saçma sapan ve nezaket sınırlarının çok dışında sözler sarfederek benim gibi ekran karşısındaki birçok insanı sinirlendirdi.



Big Brother Türkiye bu hafta yılbaşı nedeni ile özel program yapmış olsa da yarın yine eleme gecesi ile final gerçekleşecektir. Star TV programı olan Big Brother Türkiye yeni bölümde yarışmacılarından bir kişi daha elenecektir. 110'dan fazla kamera ile takip edilen yarışmada sayısız çalışanı ile canlı yayınında sürdürmektedir. Big Brother Türkiye 2 Ocak 2016 final bölümü elenen kim oldu

Haftanın oyunu da tartışmalar ekseninde kadın erkek oyununa döndü ve kazananı kadınlar oldu. Dokunulmazlık oyunu ise oldukça çekişmeli geçti ve bu hafta elenmekten yırtan herkesin gitmesi konusunda neredeyse hemfikir olduğu Çağla oldu. Ve sonunda sıra geldi bu hafta evden ayrılacak kişiye… En çok oyu alan Onur olurken, bu hafta yakınlaşan Demir ve Gökçen son ikiye kaldı, Demir Big Brother Türkiye evinin 5. Eleneni oldu.

Belki de yeni başlayacak olan bir aşkın taraflarının birinin elenmesi bu evde ikinci kez gerçekleşti. Rezan-Yasin olayında bunu zaten yaşamıştık ve çıktıktan sonra olayın neye döndüğünü, reyting bazında bir katkısı olmadığını da biliyoruz. Peki Demir ve Gökçen’in ayrı düşmesinde herhangi bir çıkış yaşanır mı? Hiç sanmıyorum, hele de birçok tartışmanın ve çıkışın artık “ben kurguyum” diye bağırdığı şu ortamda Big Brother Türkiye’nin de samimiyet ve gerçeklikten çok çok uzaklaştığını düşünüyorum. Haftaiçi programları da gelse, yükseliş hayal gibi.