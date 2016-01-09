Big Brother Kim Elendi 9 Ocak 2016

9 OCAK BİG BROTHER KİM ELENDİ



Star TV Big Brother Türkiye'nin altıncı haftasının finali 9 Ocak cumartesi akşamı yayınlandı. Her hafta bir kişinin elendiği yarışmada bu hafta elenen yarışmacı kim oldu. 9 ocak Big brother evinden elenen altıncı isim kim oldu. İşte 9 ocak big brother elenen yarışmacı...

Big Brother evinde geçen hafta Demir elenmişti. Bu haftaki eleme listesinde ise ÇAĞLA, EMRAH, FUNDA VE GÖKÇEN var. Bu dört isimden birisi big brothera veda edecek...

Star Tv Big Brother yarışmasının altınca haftasında liderlik oyunu oynanmış ve haftanın lideri İDİL olmuştu. BU HAFTA elemeye ise GÖKÇEN, ÇAĞLA, FUNDA ve EMRAH kalmıştı. 9 Ocak cumartesi akşamı haftanın finalinde bu dört isimden birisi dokunulmazlık oyununda elemeden kurtuldu. İşte elenene yarışmacı...

BU HAFTA ELENEN İSİM ???? OLDU...

BİG BROTHER EVİNDE ???? ELENDİ...

ELENEN YARIŞMACI AZ SONRA BELLİ OLACAK...

? oyununu kazandığı için elemeden kurtuldu... Yarışmacıların oynayacağı Dokunulmazlık Oyunu sonrasında 3 isim elemeye kaldı ve SMS oylaması sonrasında bir kişi elendi...

EMRAH MI ELENDİ?

ÇAĞLA MI ELENDİ?

GÖKÇEN Mİ ELENDİ?

FUNDA MI ELENDİ?

Big Brother evinde yarışmacıların evden en çok gitmesini istedikleri isim Gökçen. Gökçen bu hafta da eleme listesinde. Geçen hafta Gökçen'i gönderemeyen yarışmacılar Gökçen ile yakınlaşan Demir'i eleyerek bir nevi Gökçen'i yalnız bırakmışlardı. Demir'in elenmesinin ardından Gökçen zor da olsa kendisini toparladı fakat bu hafta da eleme listesinde yerini aldı...

Gökçen gibi her hafta elemeye kalan diğer bir isim ise Çağla. Çağla bu hafta da eleme listesinde. Özellikle Onur'a olan ilgisini dile getirdikten sonra hem Onur hem de Onur'un aşık olduğu Seda ile sürekli tartışan Çağla ismi Big Brother evinde ismi en ok yazılan yarışmacı... Geçen hafta dokunulmazlık oyununu kazanarak kurtulan Çağla bakalım bu hafta elemeden kurtulabilecek mi?

Eleme listesindeki diğer bir isim ise Emrah. Emrah'ta evden gönderilmek istenen isimlerden...

Emrah ile Funda son günlerde çok yakınlaştılar. Funda geçtiğimiz günlerde dışarıda hoşlandığı birisi olduğunu dile getirmiş, Onur ise bunun yalan olduğunu iddia etmişti. Emrah Funda'dan dışarıdaki sevgilisini anlatmasını istese de başarılı olamamıştı...

Rezan hala Yasin'den hoşlanıyor... Yılbaşı özel programında dans eden çift yakınlaştığı gözlenmişti. Sunucu Rezan'a Yasin'den hoşlanıp hoşlanmadığını sordu ve Rezan'dan beklenmeyecek bir cevap aldı. Rezan Yasinden hoşlandığını itiraf etti...

Big Brother Türkiye Yarışmacıları...





