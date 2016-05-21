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Beyaz Show Bitiyor İddiaları Gündemde

Ekranların yıllardır vazgeçilmezi olan Beyaz Show’un sunucu Beyazıt Öztürk’ün Barcelona’ya yerleşeceği ve Beyaz Show’un yayından kaldırılacağı iddiaları gündemi sardı.

Beyaz Show Bitiyor İddiaları Gündemde

 Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi terk edip Barcelona'ya yerleştiği yönündeki haberler ile bir anda gündem olan Beyaz Öztürk, bu iddiayı kesin bir dille yalanladı.

Kanal D'de dün gece ekrana gelen 'Beyaz Show'da bu iddiaya göndermede bulunan ünlü şovmen, "Barcelona'dan yayınımız devam ediyor. Seyircilerimizin hepsi İspanyol olmasına rağmen dilimizi konuşabiliyorlar" dedi.

Yaz tatilinin bir bölümünü Barcelona'da geçireceğini vurgulayan Beyaz, "Barcelona'ya yerleşeceğim söyleniyor. Tamamen yalan bir haber. Madrid'e yerleşiyorum (gülüyor). İnsan istendiği yerde durur. Bir yere gitmiyorum. Sadece yaz tatilinde oraya da uğrayacağız" ifadelerini kullandı.

BEYAZIT ÖZTÜRK KİMDİR?

Beyazıt Öztürk (d. 12 Mart 1969, Bolu), kısaca Beyaz olarak bilinen, Türk sunucu, şovmen, televizyon ve radyo programcısı, şarkıcı, oyuncu. Aslen Artvinli olan Beyazıt Öztürk, 12 Mart 1969 tarihinde Bolu'da, memur bir ailenin ikinci oğlu olarak dünyaya geldi. Baba tarafından Türk asıllıdır.

Babasının polis olması nedeniyle, ilk ve orta öğrenimini Anadolu'nun farklı illerinde tamamladı. Gemlik Lisesi mezunu olan Beyazıt Öztürk o zamanlar iki aşamalı olarak yapılan üniversite giriş sınavının ilk aşamasını geçip ikincisini kazanamayınca, resim yeteneğini değerlendirebileceği düşüncesiyle güzel sanatlara yöneldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Seramik-Heykel bölümü'nü kazandı.


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