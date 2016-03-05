Beşiktaş taraftarlarına özel parfüm büyük ilgi gördü!

Vodafone Türkiye, stat hasretiyle yanıp tutuşan Beşiktaşlılara anılarını canlandıracak çok özel bir parfüm hazırladı.



Beşiktaş ile Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone Türkiye, Vodafone Arena'nın açılışına geri sayımın başladığı şu günlerde stat hasreti çeken Beşiktaşlılara birbirinden özel sürprizler yaşatmaya devam ediyor. #HasretBitiyor konsepti kapsamında stat anılarının Vodafone Arena ile yeniden hayat bulacağına dikkat çeken Vodafone Türkiye, Beşiktaşlıların özledikleri hatıraları Vodafone Arena'nın kokusuyla beraber canlandırmak amacıyla "Beşiktaşk" isimli özel bir parfüm tasarladı.

Koku duyusu konusunda uzman olan, Türkiye'nin en iyi parfümörlerinden Vedat Ozan tarafından tasarlanan parfüm, stada ilk girildiğinde taraftarın yüzüne vuran Boğaz havasının, zaferlerin yaşandığı sahanın çimlerinin ve Dolmabahçe'nin çınarlarının kokularından esinlenen yoğun bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktı. Tek bir kokuyla binlerce stat hatırasını içinde saklayan "Beşiktaşk"ın, Beşiktaşlıların özlemini dindirmesi bekleniyor. Sınırlı sayıda üretilen parfüm, 14 Şubat'ta Vodafone Kara Kartal'a ilk üyeliğini gerçekleştiren talihliye, Beşiktaş takımına ve sosyal medyada Vodafone Arena hesaplarıyla en çok etkileşime geçen talihliye birer adet hediye edilecek. Parfümün bir örneği de Beşiktaş müzesinde sergilenecek. - İSTANBUL