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Ak Partili 12 Yıllık Belediye Başkanı Mustafa Poyraz Paralel Yapı İddiasıyla Gözaltına Alındı

Kahramanmaraş’ta 2002-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ak Partili Mustafa Poyraz paralel yapı ile mücadele kapsamında gözaltına alındı.

Ak Partili 12 Yıllık Belediye Başkanı Mustafa Poyraz Paralel Yapı İddiasıyla Gözaltına Alındı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında eski Kahramanmaraş Belediye Başkanı Poyraz ile eski KALİDA Başkanı Gemci, eski KALİDA Başkan Yardımcısı Ökkeş Balsuyu, KALİDA Genel Sekreteri Mahir Keçe ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) üyesi bazı iş adamlarının da bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hakkında gözaltı kararı olan KMTSO Başkanı Kemal Karaküçük'ün evinde bulunamadığı, arandığı öğrenildi. İş adamlarının "örgüte üye olmak, örgüt adına suç işlemek, örgüt içinde hiyerarşik yapıya dahil olmakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, suç geliri elde etmek, terör örgütüne finansman sağlamak, suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklamak, nitelikli dolandırıcılık, belgede sahtecilik, iftira, tehdit ve vergi kaçakçılığı" suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.

Bu arada, operasyon kapsamında Kahramanmaraş merkezi ve ilçelerinde 13 okul ve 12 dershanedeki bilgisayarlara el konuldu. İncelemede, bilgisayarların suç delillerini yok etmek amacıyla birçok kez formatlandığı belirlendi.


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