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4 Büyükler Salon Turnuvası Galatasaray Trabzonspor maç özeti
4 Büyükler Salon Turnuvası 4 Ocak Pazartesi günü yayınlanan bölümünde Galatasaray, Trabzonspor ile karşılaştı. Galatasaray, Trabzonspor'u 6-5 yendi.
05 Ocak 2016 Salı 00:28
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