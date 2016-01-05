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4 Büyükler Salon Turnuvası Galatasaray Trabzonspor maç özeti

4 Büyükler Salon Turnuvası 4 Ocak Pazartesi günü yayınlanan bölümünde Galatasaray, Trabzonspor ile karşılaştı. Galatasaray, Trabzonspor'u 6-5 yendi.

4 Büyükler Salon Turnuvası Galatasaray Trabzonspor maç özeti

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