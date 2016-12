22 Mayısta yaşanan tarihi ve önemli olaylar

Olaylar

MÖ 334 - Büyük İskender'in orduları III. Darius'u Granikos Muharebesi'nde yendi.

1176 - Selahaddin Eyyubi'ye Halep'te suikast girişimi.

1766 - 1766 Büyük İstanbul Depremi

1927 - Çin'in Xining vilayetinde deprem: Yaklaşık 200.000 ölü.

1929 - Şair Yahya Kemal Beyatlı Madrid Elçiliğine atandı.

1931 - İstanbul şampiyonu Fenerbahçe Yunanistan şampiyonu Olimpiyakos'u 1-0 yendi.

1932 - Ağrı Dağı ayaklanmasına katılan 34 kişi hakkında idam kararı verildi.

1942 - Meksika II. Dünya Savaşı'nda müttefiklere katıldı.

1947 - ABD Başkanı Harry Truman, Türkiye'ye yapılacak yardımı imzaladı. Yardımı, ABD Dışişleri Bakanı Marshall'ın kontrol edeceği açıklandı. Aynı gün, General Oliver başkanlığındaki ABD heyeti, Türkiye'ye yapılacak askeri yardımı görüşmek üzere yurda geldi.

1950 - İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanlığı süresinin bitmesi, Celâl Bayar'ın cumhurbaşkanı seçilmesi.

1956 - 1200 kişilik İstanbul Bayrampaşa Cezaevi'nin temeli atıldı.

1958 - İstanbul Süleymaniye'de tarihi Siyavuş Paşa Konağı yandı.

1960 - Büyük Şili Depremi: Richter ölçeğine göre 9,5 büyüklüğündeki depremde 4.000 ile 5.000 arasında insan hayatını kaybetti. Bugüne kadar ölçülmüş en şiddetli depremdir.

1960 - Haberleşmeye sansür koyan Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı, beş kişinin bir araya gelerek dolaşmasını yasakladı.

1961 - İstanbul Belediyesi'nin düzenlediği Türk filmleri yarışmasında Memduh Ün'ün yönettiği Kırık Çanaklar en iyi film seçildi.

1962 - Türk Kadınlar Birliği Kongresi olaylı geçti. Günseli Özkaya Başkan seçildi.

1963 - AC Milan Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı.

1963 - İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, Hürriyet, Milliyet, Akşam ve Tercüman gazetelerini kapattı.

1968 - Fransa'da sol muhalefetin hükümetin görevden alınması istemi 11 oy farkla reddedildi. Sendikalar hükümet ve işveren sendikalarıyla görüşme isteklerini bildirdi. Meclis göstericilere af çıkardı. Paris'te Daniel Cohn-Bendit'in oturma izninin geri alınmasına karşı gösteri yapıldı.

1971 - Bingöl'de 6.7 büyüklüğündeki depremde 878 kişi öldü.

1972 - İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom, bir apartman dairesinde öldürülmüş olarak bulundu. Elrom, 16 Mayıs 1971'de kısa adı THKP-C olan Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi üyelerince kaçırılmıştı.

1972 - Orhan Kemal Roman Armağanı ödülünü, Yılmaz Güney aldı.

1972 - Richard Nixon Sovyetler Birliği'ni ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.

1980 - Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgaline karşı çıkmak amacıyla Moskova Olimpiyatları'nı protesto eden ABD'nin çağrısına uyan Bakanlar Kurulu, Türkiye'nin de olimpiyatlara katılmaması yönünde karar aldı.

1987 - 216 sanıklı MHP davası sonuçlandı. 52 kişiyi öldürdükleri, 29 kişiyi öldürmeye teşebbüs ettikleri belirlenen sanıklardan 11'i idam, 2'si ömür boyu, 16'sı 36'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1988 - Galatasaraylı futbolcu Tanju Çolak ligde attığı 39 golle Metin Oktay'ın 38 gollük rekorunu kırdı.

1989 - Siirt'in Şeyhömer mevkinde, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 12 terörist ölü ele geçirildi.

1990 - Kuzey Yemen ve Güney Yemen birleşerek Yemen Cumhuriyeti adını aldı.

1990 - Microsoft, Windows 3.0'ü piyasaya sürdü.

1991 - Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı kuruldu.

1995 - Gözaltına alındıktan sonra kendisinden haber alınamayan Rıdvan Karakoç'un cesedi Beykoz ormanlarında bulundu.

1997 - Anayasa Mahkemesi Demokratik Barış Hareketi'nin (DBH'nin) kapatılma istemini reddetti.

2000 - Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkenti Abu Dabi'de sadece kadınlara hizmet edecek dev bir alışveriş merkezi kuruldu.

2007 - Ankara, Ulus'ta patlama sonucu 5 kişi öldü 60 kişi yaralandı.

2008 - TBMM Genel Kurulunda, üniversite bulunmayan dokuz ilde devlet, İstanbul'da da iki vakıf üniversitesi kurulmasını öngören kanun tasarısı kabul edildi. Böylece Türkiye'de üniversitesiz il kalmadı.

2010 - CHP 33. olağan kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu, 1246 delegenin oyu ile CHP Genel Başkanlığına resmen aday gösterildi.

2010 - Dubai'den gelen Hindistan Hava yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Karnataka eyaletindeki Mangalore Havalananına inişe geçtiği sırada pisti ıskalayarak, hava alanının yakınındaki vadiye düştü. Uçaktaki 166 kişiden 8 kişi yaralı olarak kurtuldu

2011 - 64. Uluslararası Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü, "The Tree of Life" filmiyle Terrence Malick kazandı. Festivalde, "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmiyle yönetmen Nuri Bilge Ceylan ve "Le gamin au vélo" filmiyle Eric ve Luc Dardenne kardeşler, "Büyük Ödülü" paylaştı.



Doğumlar

1808 - Gerard de Nerval, Romantizmin öncüsü (ö. 1855)

1813 - Richard Wagner, Alman opera bestecisi (ö. 1883)

1844 - Mary Cassatt, ABD'li ressam (ö. 1926)

1859 - Sir Arthur Conan Doyle, İskoç yazar (ö. 1930)

1885 - Giacomo Matteotti, İtalyan sosyalist lider

1895 - Nahid Sırrı Örik, Türk roman, hikâye ve oyun yazarı (ö. 1960)

1907 - Carl H. Fischer, ABD'li bitkibilimci (ö. 2005)

1907 - Laurence Olivier, sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 1989)

1933 - Gül Gülgün, Türk sinema dizi ve tiyatro oyuncusu (ö. 2014)

1942 - Theodore Kaczynski, üniversite bombacısı ve matematik profesörü

1946 - George Best, Kuzey İrlandalı futbolcu (ö. 2005)

1972 - Anna Belknap, ABD'li oyuncu.

1976 - Daniel Erlandsson, Arch Enemy grubunun davulcusu

1978 - Ginnifer Goodwin, ABD'li oyuncu



Ölümler

337 - I. Konstantin (Büyük Konstantin), Roma imparatoru (d. 272)

1540 - Francesco Guicciardini, İtalyan tarihçi, diplomat ve devlet adamı (d. 1483)

1885 - Victor Hugo, Fransız yazar (d. 1802)

1912 - Şair Eşref, hicivleriyle ünlü Türk şair, kaymakam (d. 1847)

1955 - Nene Hatun, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndaki Türk kadın savaşçısı, (d. 1857)

1960 - İbrahim Çallı, Türk ressam (d. 1882)

1967 - Langston Hughes, ABD'li şair ve yazar (d. 1902)

1982 - Cevdet Sunay, Türk asker ve devlet adamı (d. 1899)

1983 - Albert Claude, Nobel ödüllü, Belçikalı biyolog (d. 1899)

1984 - Valeriy Voronin, Sovyet futbolcu (d. 1939)

2004 - Richard Biggs, ABD'li aktör (d. 1960)