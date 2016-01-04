101 Yüzbir Okey Plus İndir - Okey Oyna Trfutbol

Oyun temel olarak WiFi, Edge veya 3G üzerinden çalışmakta. Gerçek zamanlı kişilerle oynandığı için internet bağlantınızın olması şart. Facebook hesabınızla katılabileceğiniz gibi misafir olarak da girip oynayabilirsiniz. Oyunun asıl amacı oyuncular arasında sosyal etkileşim platformu kurarak hem eğlenmelerini hem de muhabbet etmelerini sağlamak.

101 Yüzbir Okey Plus'ı oynayabilmek için hemen oyna seçeneğine basmanız yeterli. İster oda seçebilir isterseniz de kendi masanızı kurabilirsiniz. Arkadaşlarınızı davet edip beraber hoş vakit geçirme şansına da sahipsiniz.

Tüm bunlar bir yana oyunda asıl dikkat çeken farklı bir nokta var. Oyun esnasında dinlemek istediğiniz parçaları seçerek favori müziklerinizi dinleyebilirsiniz. Okey keyfini ikiye katlayan bu özellik ile oyun oynarken müzik zevkinizden de geri kalmayacaksınız.

Genel olarak başarılı bir okey oyunu olarak karşımıza çıkan 101 Yüzbir Okey Plus eğlenceli özellikleri, dinamik grafikleri ve keyifli oyun yapısıyla öne çıkıyor.

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101 Okey ‘i bilgisayarınıza indirerek zaman kaybetmeye son !

Muhteşem görselliğiyle rakiplerini geride bırakan 101 Okey Plus ‘ı bilgisayarınıza indirmeden Facebook üzerinden ücretsiz oynayabilirsiniz! 101 Okey Dünyası ‘na katılın, farkı yaşayın!

101 Okey Plus'ı hemen arkadaşlarınla oynamaya başlayabilirsin, Okey atmak için yazı bekleme!Ülkemizde en popüler masa oyunları arasında yer alan okey ücretsiz olarak Android tablet ve akıllı telefonlara da indirilebiliyor. 101 Yüzbir Okey Plus gelişmiş özellikleri ve keyifli oyun yapısıyla arkadaş gruplarının vazgeçilmez oyunu okeyi başarılı bir şekilde mobil dünyaya taşıyor.