Tavan arasından gelen sesi merak etti ve..İNANAMAYACAKSINIZ!!

Çatısının altındaki hareketliliği merak eden çiftçi, çatı örtüsünü kaldırınca bakın nasıl bir sürprizle karşılaştı... Rusya'da tavan arasından gelen sesi merak eden adam inanılmaz bir manzarayla karşılaştı. Sesin geldiğinde tavan döşemesini açan adam içi bal dolu arı kovanıyla karşılaştı. Kaybolan yeşil alan örtüsü yüzünden kendilerine doğal yuvalama alanları bulamayan bal arıları şehirlere inip evlere yuva yapmaları sık karşılaşılan bir manzara haline geldi.