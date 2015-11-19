Şeytan işte bu isimleri çok Seviyor

Birinci Sûr üflenene kadar yaşayacağı için şeytana nesil verildi…Kıyamet gününün habercisi olan birinci Sûr üflenene kadar şeytana bir nesil verildi. Şeytanaın bir çok çocuğu olduğunu ve bunların her birinin ayrı ayrı isimi ve görevleri olduğunu biliyor muydunuz? İşte şeytanın en çok sevdiği o isimler ve görevleri; BİRİNCİ SURA KADAR YAŞAYACAĞI İÇİN İBLİSE NESİL VERİLDİ. İBLİSİN BİR ÇOK ÇOCUKLARI VARDIR. HER BİRİNİN İSİMLERİ VE GÖREVLERİ VARDI İŞTE O ÇOCUKLARI VE VAZİFELERİ