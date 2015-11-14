Reçelde antibiyotik, Gofrette deterjan var..Gıda mühendisleri itiraf etti!!

Umarız akşam yemeğiniz bitmiştir. Çünkü okuyacaklarınız pek de iştah açıcı şeyler değil. Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış yemek fabrikası, üretimhane, catering şirketi ve restoran gibi yerlerde çalışan gıda mühendislerinin tanık oldukları uygulamalar bunlar. Gıda Mühendisleri Odası aracılığıyla gönderdikleri mail’lerle, forumlarda yazdıklarıyla çığlıklarını duyurmaya çalışıyorlar. Ama işin ucunda işlerini kaybetmek de var. Üstelik mimlenip bir daha asla iş bulamamacasına... Çünkü sistem böyle kurulmuş. Tek istedikleri denetimlerin arttırılması ve rüşvetin önüne geçilmesi... Ve gıda mühendislerinin, vatandaşlarının sağlığına önem veren ülkelerde olduğu gibi, hak ettikleri konum ve koşullarda mesleklerini yapabilmeleri... Saglikhaberleri.com.tr olarak bu haberi hazırladığımızda duyunca aralarından bize sadece telefonla ulaşmayı tercih eden bile oldu. Şimdi söz sahanın. Sahada çalışan ve bıçak sırtında kulaklarımıza inanılmaz şeyler fısıldayan cesur kahramanların. Umarım yetkililer de okur...