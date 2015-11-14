Reçelde antibiyotik, Gofrette deterjan var..Gıda mühendisleri itiraf etti!!

loading...
Reçelde antibiyotik, Gofrette deterjan var..Gıda mühendisleri itiraf etti!!

Umarız akşam yemeğiniz bitmiştir. Çünkü okuyacaklarınız pek de iştah açıcı şeyler değil. Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış yemek fabrikası, üretimhane, catering şirketi ve restoran gibi yerlerde çalışan gıda mühendislerinin tanık oldukları uygulamalar bunlar. Gıda Mühendisleri Odası aracılığıyla gönderdikleri mail’lerle, forumlarda yazdıklarıyla çığlıklarını duyurmaya çalışıyorlar. Ama işin ucunda işlerini kaybetmek de var. Üstelik mimlenip bir daha asla iş bulamamacasına... Çünkü sistem böyle kurulmuş. Tek istedikleri denetimlerin arttırılması ve rüşvetin önüne geçilmesi... Ve gıda mühendislerinin, vatandaşlarının sağlığına önem veren ülkelerde olduğu gibi, hak ettikleri konum ve koşullarda mesleklerini yapabilmeleri... Saglikhaberleri.com.tr olarak bu haberi hazırladığımızda duyunca aralarından bize sadece telefonla ulaşmayı tercih eden bile oldu. Şimdi söz sahanın. Sahada çalışan ve bıçak sırtında kulaklarımıza inanılmaz şeyler fısıldayan cesur kahramanların. Umarım yetkililer de okur...

loading...
İlgili Galeriler
Aniden vefat eden kızın mektubundan çıkanlar şoke etti Aniden vefat eden kızın mektubundan çıkanlar şoke...
Hayatı sorgulamanızı sağlayacak ilginç bilgiler Hayatı sorgulamanızı sağlayacak ilginç bilgiler
Çakmak cebi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bakın kotlardaki küçük cep ne işe yarıyormuş Çakmak cebi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bakın...
Çektikleri fotoğraftaki detayı aylar sonra fark ettiler Çektikleri fotoğraftaki detayı aylar sonra fark...
Ölen kaplanın yüzünü görenler şok yaşarken ikinci şoku da içinden çıkanları gördüklerinde yaşadılar! Ölen kaplanın yüzünü görenler şok yaşarken...
Çalışan liseliye 1000 TL maaş! Çalışan liseliye 1000 TL maaş!
En ilginç gelinlik modelleri 2017 En ilginç gelinlik modelleri 2017
İlk önce hamile kaldığını zannetti ama sonuç çok farklı çıktı İlk önce hamile kaldığını zannetti ama sonuç...
Eşi benzeri görülmemiş düğün! Eşi benzeri görülmemiş düğün!
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler...
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük