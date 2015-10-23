Nostaljik Magazin Haberleri

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Nostaljik Magazin Haberleri

Barış Manço ile Orhan Gencebay’ın ilk buluşması
Kelebek gazetesinin aracılığı ile iki ünlü müzisyen ilk defa biraraya geliyor. Yazı işleri ofisinde gerçekleşen bu tanışma için Barış Manço şunları söylüyor :

“Ben Orhan Gencebay’ı eskiden beri takdir ederim. Düşüncelerimiz, yapmak istediklerimiz, müzik anlayışımız aynı. Hatta yetişme şeklimiz bile benziyor. Benim büyük dedem Tamburi Ali Efendi, annem ise Rikkat Uyanık…Gözümü açar açmaz müziğin içine doğdum. Benim için müzik, folk müziği, Türk müziği diye ayrılmaz. Müzik müziktir ve 35 milyon bundan hoşlandıkça, ne olursa olsun hangi tür çalınırsa çalınsın, bu onun müziğidir.”

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