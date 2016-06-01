Kuran-ı Kerim'e göre kıyamet alameti

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Kuran-ı Kerim'e göre kıyamet alameti

Mehdi Aleyhisselam’ın Gelmesi
Ahir zamanda Muhammed bin Abdullah isimli Ehli Beyt’ten birisi, doğu tarafından çıkacak ve Allah onunla bu dini güçlendirecektir. O kişi, Fatıma Radiyallahu Anha’nın soyundan, Hasan Radiyallahu Anhuma yoluyla gelir. Alnı şakaklarına kadar açık, burnu uzun ve kıvrık, uç tarafı ince ve ortası kemerlidir. Doğu tarafından, bayrakları siyah olan bir topluluk onun zaferine yardımcı olacak, onun alt yapısını kuracak ve ordusunu oluşturacaktır.

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