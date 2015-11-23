KEDİLER SALATALIKTAN NEDEN KORKAR? İŞTE YANITI..

loading...
KEDİLER SALATALIKTAN NEDEN KORKAR? İŞTE YANITI..

Bu hafta viral olan "salatalıktan korkan kedi" videoları bir açıklamayı hak ediyor. Bir kedinin arkasına çaktırmadan bir salatalık yerleştirirseniz ne olur?

Burunlarının dibine sokulan salatalıklar bazı kedilerin umrunda bile olmuyor, bazılarınınsa bunu görür görmez ödü patlıyor. Kedilerin salatalıkla imtihanını gösteren videolar bu hafta hayli popüler olunca, çoğu hayvan sahibi kendi kedilerinin böyle bir şeye nasıl tepki vereceğini görmek için aynı şeyi yapmaya başladı.

loading...
İlgili Galeriler
Aniden vefat eden kızın mektubundan çıkanlar şoke etti Aniden vefat eden kızın mektubundan çıkanlar şoke...
Hayatı sorgulamanızı sağlayacak ilginç bilgiler Hayatı sorgulamanızı sağlayacak ilginç bilgiler
Çakmak cebi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bakın kotlardaki küçük cep ne işe yarıyormuş Çakmak cebi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bakın...
Çektikleri fotoğraftaki detayı aylar sonra fark ettiler Çektikleri fotoğraftaki detayı aylar sonra fark...
Ölen kaplanın yüzünü görenler şok yaşarken ikinci şoku da içinden çıkanları gördüklerinde yaşadılar! Ölen kaplanın yüzünü görenler şok yaşarken...
Çalışan liseliye 1000 TL maaş! Çalışan liseliye 1000 TL maaş!
En ilginç gelinlik modelleri 2017 En ilginç gelinlik modelleri 2017
İlk önce hamile kaldığını zannetti ama sonuç çok farklı çıktı İlk önce hamile kaldığını zannetti ama sonuç...
Eşi benzeri görülmemiş düğün! Eşi benzeri görülmemiş düğün!
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler...
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük