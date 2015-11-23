KEDİLER SALATALIKTAN NEDEN KORKAR? İŞTE YANITI..

Bu hafta viral olan "salatalıktan korkan kedi" videoları bir açıklamayı hak ediyor. Bir kedinin arkasına çaktırmadan bir salatalık yerleştirirseniz ne olur?



Burunlarının dibine sokulan salatalıklar bazı kedilerin umrunda bile olmuyor, bazılarınınsa bunu görür görmez ödü patlıyor. Kedilerin salatalıkla imtihanını gösteren videolar bu hafta hayli popüler olunca, çoğu hayvan sahibi kendi kedilerinin böyle bir şeye nasıl tepki vereceğini görmek için aynı şeyi yapmaya başladı.