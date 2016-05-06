Kaybedenler Kulübü

Kazanan tarafta olmak zordur.



Kazanmayı sürdürmek ise bundan daha da zordur.



Fakat, bir şekilde kaybeden tarafta olmak senin için kader olarak görülmüşse, kazanan tarafta olman, başkalarına göre neredeyse imkansızdır.



Kazanmanın, senin için imkansız olduğunu da her fırsatta dile getirirler.



Senin de bunun imkansız olduğuna inanman için ellerinden geleni yaparlar.



İşte, tam da bu yüzden,



Türkiye ilk milli arabası olan Devrim’i 1961 yılında,129 günde yoktan var etmesine rağmen, araba üretemeyeceğimizi bize öyle güzel anlattılar ki, bir daha teşebbüs dahi etmedik.



Başkalarına göre nasıl olsa yapamayacaktık ama, yapabileceğimize inanmamız yapabilmemizden daha tehlikeliydi. Yapamadık…



Kaybedenlerden olma zorunluluğuna karşı başkaldıranlar ise, tarihe adını altın harflerle yazdırmayı bildi. Bir ülkenin parçalanmasına itiraz eden ve kazanacağına inanan Atatürk sayesinde yeni bir ülke doğdu. Çanakkale’nin geçilmeyeceğine inanan askerler sayesinde, Çanakkale destan oldu.



Bacakları olmasa da, inancı olan Güney Afrikalı Oscar Pistorius, Londra olimpiyatlarında yarı finale çıktı. Rakiplerinden çok daha düşük olan bütçesiyle Galatasaray UEFA kupasını ve Süper kupayı kazandı.



Şampiyonluğuna 1:5000 gibi aşağılayıcı bir oran verilen Leicester City ise, bütün Endüstriyel Futbol denilen saçmalığa inat,



inanarak,



futbolu severek,



inat ederek,



Premier Lig şampiyonu olmayı başardı.



Oyuncuları ve teknik direktörünün hayatlarının hepsinin ayrı bir kaybeden hikayesi olduğu Leicester City’nin başarısı yıllarca konuşulacak. Oynadığı 34 Premier Lig maçında 22 gol kaydeden ve arka arkaya 11 maç boyunca gol atarak lig tarihinin üst üste en fazla maçta gol atan oyuncusu olmayı başaran Jamie Vardy, kariyeri boyunca pek çok zorluk yaşamış bir isim.



Sheffeld Wednesday alt yapısında oynarken beğenilmediği için gönderildiğinde henüz 16 yaşında olan Jamie Vardy, bir karbon fabrikasında işçi olarak çalışmaya başladı. Futbola küsmeyip şansını zorlama devam etti ve Stocksbridge Park Steels isminde bir amatör küme takımında yer bulmayı başardı.



Beş yıl boyunca hem fabrikada çalışıp hem de futbol oynayan Jamie, 2010 yılında bir beşinci lig takımı olan Halifax Town’a transfer oldu. Halifax’e transferi ile birlikte geliri arttı ve fabrikadaki işini bıraktı.



Sadece, sevdiği işe, futbola kanalize olabilen Jamie, bir sezon sonra üçüncü lig takımlarından Fletwood’a transfer oldu.



40 maçta 34 gol attığı Fletwood macerasından sonra, o zamanlar ikinci ligde olan Leicester City’nin dikkatini çekti ve 1,24 milyon Euro karşılığında transferi gerçekleşti.

Hayatında ilk defa bu kadar parayı gördüğünden dolayı ilk başlarda problem yaşadı. Her antrenmana sarhoş gelmeye başladığı için yönetimden de uyarı alan Jamie’nin o zamanki beyanı ise kazanmaya alışık olmayan bir kaybedeni çok iyi anlatıyordu:



“Hayatımla ilgili ne yapacağımı bilmiyorum, daha önce hiç bu kadar para kazanmadım.”



Bir süre sonra kendine çeki düzen vermeye başlayan Jamie, yavaş yavaş form grafiğini de yükseltmeye başlıyordu.



Leicester City’nin Premier Lig’e yükselmesiyle beraber oyuncunun altın çağının kapıları da açılmıştı.



Kendisinin bile inanamadığı bu yükselişi karşısında şaşkınlığını;



“Hayatımın hiçbir döneminde böyle bir duruma geleceğimi düşünmedim. Bu, akıl almaz bir durum. Bunun bir rüya olmadığını anlamam için tüm gün kendime tokat atmam gerek.” sözleriyle özetliyordu.



Jamie Vardy, İngiltere’nin küçük bir kasabasında henüz fabrikada çalışırken, Fransa’nın banliyölerinde Ahmet Mahrez isimli Cezayir asıllı bir mühendis, yorgun argın evine dönüyordu.



En büyük isteği oğulları Riyad ve Wahid’in futbolcu olmasıydı.



Cezayir’den göçeli 36 yıl olmuştu.



O günden beri Fransa’da hayatını idame ettirmeye çalışıyor, ailesine bakıyordu.



Ta ki 2006 yılında 54 yaşındayken kalp krizinden hayatını kaybedene kadar.



O tarihlerde 15 yaşında olan Riyad için bu trajedi yeni bir hayatın kapısını açtı.



Futbolcu olmak için var gücüyle çalıştı.



2014 yılında Le Havre’den Leicester’a transfer olduğunda, büyük ihtimalle bir efsanenin parçası olacağından haberi yoktu.



Premier lig şampiyonluğunda oynayan bir takımın maestrosu olan oğluyla beraber, Ahmet Mahrez’in hayalleri gerçek olmuştu.



Riyad babasının hayallerini takip ederek, Dünya’ya bir masal hediye etti.



Teknik direktör Ranieri ise bugüne kadar 16 takım çalıştırdı.



Avrupa'nın üst düzey birçok kulübünde görev almasına ve çalıştırdığı takımlarda birçok başarıya imza atmasına rağmen son dönemde düşüş yaşıyordu.



2014'te Yunanistan Milli Takımı'nın başına geçen Ranieri, aldığı sonuçlarla hayal kırıklığına neden oldu. EURO 2016 Elemeleri'nde Faroe Adaları'na yenilmesiyle,



Yunanistan hikayesi son buldu.



Kariyerinde düşüş yaşadığı bir dönemde Leicester City ile anlaşan Ranieri, kariyerine paha biçilmez bir sayfa ekleyecekti.



İşte, aşağıdaki bu fotoğraf,



ezilmişlerin,



zayıf olduğu sanılanların,



kaybetmeye mahkum olarak görülenlerin,



hayallerinin peşinde koşmaktan asla vazgeçmeyenlerin,



onlara ne denirse densin başarmak için her şeylerini ortaya koyanların,



ve,



sevenlerin neler yapabileceğini gösteren en bariz örnektir.



Bu fotoğraf, sistemin çarkları arasına sıkışmış ve ihmal edilmişlerin başkaldırısıdır.



Gerçeğin adı Leicester City ama,



bize hediye ettikleri bu rüya hepimizin.



Teşekkürler Leicester!!!