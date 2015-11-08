İşte takımlarımızın süper kahramanları

Süper Kahraman yapma motoru olan HeroMachine'nde Spor Toto Süper Lig takımlarının Süper Kahraman karakterleri oluşturuldu.



Şablon olarak 60 ve 70'lerin klasik süper kahramanlarının görünümünden yararlanan çizim ekibi, tasarım olarak da dört şeyden faydalandılar: Kulüplerin mazileri, logoları, maskotları ve lakapları...



Örneğin; Beşiktaş'ın süper kahramanında kartal kanadı kullanıldı. Galatasaray'ın çiziminde ise aslanın kafası uygulandı. Fenerbahçe'ye pelerin yapılırken, Bursaspor'da timsah simgesi gözler önüne serildi.



İşte 18 takımın 18 süper kahraman çizimi