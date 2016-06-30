İbadet etmek için üşenen kişiler bu habere dikkat

İnsan hayatının her döneminde, ibadet aşkı iştiyakını duymayabilir, Allah’a bağlanma gibi hususlarda hep aynı çizgide olamayabilir. Bunun için bizler, dünyaya gönderiliş gayemiz nedir, niçin burada bulunuyoruz, yani vazife ve sorumluluklarımız nelerdir, acaba bizi her şeyden önce insan olarak bu dünyaya gönderip bizi maddî ve manevî birçok nimetle serfiraz kılan Cenab-ı Hakk’ın bizden isteği nedir ve biz onun verdiği nimetlere karşı şükrümüzü nasıl eda edebiliriz…



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