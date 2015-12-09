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Yılmaz Vural “21 Yıllık Özlem Bitecek”
24 Mayıs 2016, 10:39 0 Yorum
Vural’ın Takımı Adana Demirspor Elazığspor’u 2-1 Yendi
23 Mayıs 2016, 21:14 0 Yorum
Yılmaz Vural “Elazığspor Maçında Dananın Kuyruğu Kopacak”
22 Mayıs 2016, 10:43 0 Yorum
Yılmaz Vural’dan İlginç Teklif
21 Mayıs 2016, 13:15 0 Yorum
Yılmaz Vural’ın Takımı Adana Demirspor Play-Off Maçlarına Konsantre!
16 Mayıs 2016, 20:47 0 Yorum
Yılmaz Vural'dan flaş EURO 2016 iddiası
15 Ocak 2016, 09:57 0 Yorum
Ahmet Çalık iddia edilen sözleri yalanladı
02 Ocak 2016, 13:09 0 Yorum
Romanlardan Yılmaz Vural'a büyük tepki
02 Ocak 2016, 10:10 0 Yorum
Yılmaz Vural'ı çıldırttılar çok sert açıklama
31 Aralık 2015, 10:06 0 Yorum
Yılmaz Vural haberi dünya basınında geniş yer buldu
30 Aralık 2015, 10:49 0 Yorum
Yılmaz Vural ayrılığının arkasındaki sır aralandı
30 Aralık 2015, 10:29 0 Yorum
Yılmaz Vural Anlaştı Yeni Çalıştıracağı Takım Belli Oldu
24 Aralık 2015, 12:02 0 Yorum
Adı Antalyaspor ile Anılan Yılmaz Vural'dan Samimi Açıklamalar
09 Aralık 2015, 19:24 0 Yorum