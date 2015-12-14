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Volkan Demirel Yeni Sezona Kadar Yok

Volkan Demirel Yeni Sezona Kadar Yok

23 Mayıs 2016, 21:51 0 Yorum

Volkan Demirel “Bu Konudan Dolayı Çok Rahatsızım”

Volkan Demirel “Bu Konudan Dolayı Çok Rahatsızım”

23 Mayıs 2016, 10:55 0 Yorum

Volkan Demirel Ameliyat Oldu Durumu Kritik!

Volkan Demirel Ameliyat Oldu Durumu Kritik!

19 Mayıs 2016, 09:38 0 Yorum

Fenerbahçe’nin Kaptanı Ameliyat Oldu

Fenerbahçe’nin Kaptanı Ameliyat Oldu

18 Mayıs 2016, 21:21 0 Yorum

Fenerbahçe’ye Kötü Haber Volkan Şen ve Volkan Demirel Ameliyat Olacak!

Fenerbahçe’ye Kötü Haber Volkan Şen ve Volkan Demirel Ameliyat Olacak!

17 Mayıs 2016, 13:17 0 Yorum

Fenerbahçe’de Büyük Şok Volkan Demirel Hakkında Açıklama!

Fenerbahçe’de Büyük Şok Volkan Demirel Hakkında Açıklama!

16 Mayıs 2016, 09:28 0 Yorum

Volkan Demirel Babacan'a "Kale senindir, hak ettin."

Volkan Demirel Babacan'a "Kale senindir, hak ettin."

13 Mayıs 2016, 09:21 0 Yorum

Volkan Demirel paylaşımı ile taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı!

Volkan Demirel paylaşımı ile taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı!

04 Mart 2016, 15:09 0 Yorum

Volkan Demirel maç öncesi iddialı konuştu!

Volkan Demirel maç öncesi iddialı konuştu!

23 Şubat 2016, 15:24 0 Yorum

Volkan Demirel'den flaş karar vazgeçti!

Volkan Demirel'den flaş karar vazgeçti!

11 Şubat 2016, 16:54 0 Yorum

Volkan Demirel takıma moral verdi

Volkan Demirel takıma moral verdi

08 Şubat 2016, 17:28 0 Yorum

Volkan Demirel Çaykur Rize Maçında Tarihe Geçti

Volkan Demirel Çaykur Rize Maçında Tarihe Geçti

05 Şubat 2016, 12:24 0 Yorum

Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarına tepkili

Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarına tepkili

26 Ocak 2016, 11:45 0 Yorum

Volkan Demirel'in performansı yüzleri güldürüyor

Volkan Demirel'in performansı yüzleri güldürüyor

25 Ocak 2016, 08:31 0 Yorum

Kadıköy'de Arda Turan'a sevgi Volkan Demirel'e ıslık!

Kadıköy'de Arda Turan'a sevgi Volkan Demirel'e ıslık!

24 Ocak 2016, 15:34 0 Yorum

Volkan Demirel'in hayallerini Yıldırım Demirören yıktı

Volkan Demirel'in hayallerini Yıldırım Demirören yıktı

16 Ocak 2016, 09:54 0 Yorum

Volkan Demirel'in Milli Forma Heyecanı Kısa Sürdü

Volkan Demirel'in Milli Forma Heyecanı Kısa Sürdü

15 Ocak 2016, 15:36 0 Yorum

Aziz Yıldırım'dan Volkan Demirel'e konuşma yasağı

Aziz Yıldırım'dan Volkan Demirel'e konuşma yasağı

12 Ocak 2016, 12:53 0 Yorum

Volkan Demirel'in Milli Forma İsyanı Sürüyor

Volkan Demirel'in Milli Forma İsyanı Sürüyor

09 Ocak 2016, 12:08 0 Yorum

Volkan Demirel'e şantaj şoku

Volkan Demirel'e şantaj şoku

08 Ocak 2016, 13:55 0 Yorum

EURO 2016 için Volkan Demirel ismi tartışmalara yol açtı

EURO 2016 için Volkan Demirel ismi tartışmalara yol açtı

31 Aralık 2015, 12:23 0 Yorum

İtalyan Volkan Demirel Türkiye'ye indi

İtalyan Volkan Demirel Türkiye'ye indi

29 Aralık 2015, 12:27 0 Yorum

Volkan Babacan'dan Volkan Demirel hakkında flaş açıklamalar

Volkan Babacan'dan Volkan Demirel hakkında flaş açıklamalar

24 Aralık 2015, 12:09 0 Yorum

Yalçın Ayhan ve Volkan Demirel Seremonide el sıkmadı

Yalçın Ayhan ve Volkan Demirel Seremonide el sıkmadı

14 Aralık 2015, 09:36 0 Yorum