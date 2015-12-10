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Umut, Galatasaray'ı kafaya taktı!
07 Eylül 2016, 12:24 0 Yorum
Umut Bulut'un Yeni Takımı Belli Oldu!
12 Mayıs 2016, 10:11 0 Yorum
Umut Bulut büyük çöküşte bunalıma girdi!
01 Mart 2016, 12:44 0 Yorum
Umut Bulut tüm kredileri harcadı!
23 Şubat 2016, 15:05 0 Yorum
Zico gemileri yaktı Umut Bulut'u istiyor!
09 Şubat 2016, 08:26 0 Yorum
Umut Bulut'a sürpriz transfer teklifi!
08 Şubat 2016, 10:11 0 Yorum
Büyük sürpriz Eskişehirspor Umut'u istiyor
16 Ocak 2016, 10:41 0 Yorum
Didier Drogba Umut Bulut sorusunu böyle yanıtladı
11 Ocak 2016, 08:39 0 Yorum
Umut Bulut'a öfke dinmiyor şok küfür!
10 Ocak 2016, 10:36 0 Yorum
Hıncal Uluç'tan Lukas Podolski hakkında ağır eleştiri
29 Aralık 2015, 13:59 0 Yorum
Mustafa Denizli'den Şaşırtan İstek: ''Umut kalsın''
23 Aralık 2015, 12:22 0 Yorum
Rıza Çalımbay'dan Flaş Umut Bulut Açıklaması
22 Aralık 2015, 12:27 0 Yorum
Mustafa Denizli 9 Futbolcuyu gözden çıkardı
17 Aralık 2015, 11:29 0 Yorum
Galatasaray New York City forması giyen David Villa'nın peşinde
10 Aralık 2015, 10:41 0 Yorum