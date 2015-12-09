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Spor camiasının ileri gelenleri darbe girişimine neden susuyor?
18 Temmuz 2016, 14:11 0 Yorum
Galatasaray Kulübünden Fenerbahçe’ye Gönderme!
16 Mayıs 2016, 14:39 0 Yorum
Arda Turan'a Sosyal Medyadan Destek Yağdı
14 Mayıs 2016, 17:00 0 Yorum
Arda Turan Takipcisine "Seni Bulacağım..."
11 Mayıs 2016, 09:09 0 Yorum
UEFA'nın Beşiktaş paylaşımı şaşırttı
29 Aralık 2015, 13:24 0 Yorum
Beşiktaş resmi twitter hesabından rakiplerini çıldırtacak gönderme
27 Aralık 2015, 19:50 0 Yorum
Ümit Özat için şoke eden manşet
22 Aralık 2015, 21:32 0 Yorum
Cem Davran Twitter'da olay oldu
22 Aralık 2015, 16:54 0 Yorum
Gary Lineker bir twiti ile gündemi sarstı
21 Aralık 2015, 09:56 0 Yorum
Galatasaray sorusuna Felipe Melo'dan yeşil ışık
20 Aralık 2015, 14:03 0 Yorum
Hakan Şükür hakkında çıkan iddiaları sert bir dille yalanladı
17 Aralık 2015, 18:21 0 Yorum
Kaptan Arda Turan'dan Euro 2016 Kura Çekimi Yorumu
13 Aralık 2015, 00:15 0 Yorum
BTK düzenleme yaptı! Yeni kural getirdi!
12 Aralık 2015, 23:42 0 Yorum
Ümit Özat Twitter'dan Fena Saydırdı
09 Aralık 2015, 16:19 0 Yorum