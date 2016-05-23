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Göztepe Süper Lig transferlerine başladı

Göztepe Süper Lig transferlerine başladı

17 Temmuz 2017, 15:32 0 Yorum

Fenerbahçe Gregory van der Wiel'i gönderiyor

Fenerbahçe Gregory van der Wiel'i gönderiyor

17 Temmuz 2017, 15:17 0 Yorum

Galatasaray Mariano'yu KAP'a bildirdi

Galatasaray Mariano'yu KAP'a bildirdi

17 Temmuz 2017, 15:12 0 Yorum

Burak Yılmaz Trabzonspor ile prensipte anlaştı

Burak Yılmaz Trabzonspor ile prensipte anlaştı

17 Temmuz 2017, 14:47 0 Yorum

Sneijder'in teşekkür ettiği tek Galatasaraylı Yönetici

Sneijder'in teşekkür ettiği tek Galatasaraylı Yönetici

17 Temmuz 2017, 14:06 0 Yorum

Galatasaray'dan İskoçyalı harekatı!

Galatasaray'dan İskoçyalı harekatı!

09 Temmuz 2016, 10:57 0 Yorum

Bursaspor’a 8 Yeni Transfer İddiası

Bursaspor’a 8 Yeni Transfer İddiası

24 Mayıs 2016, 21:20 0 Yorum

Beşiktaş’ın O Futbolcusu Bournemouth’a Transfer Oluyor!

Beşiktaş’ın O Futbolcusu Bournemouth’a Transfer Oluyor!

24 Mayıs 2016, 16:20 0 Yorum

Burak Yılmaz Trabzonspor’a Dönüyor İddiası

Burak Yılmaz Trabzonspor’a Dönüyor İddiası

24 Mayıs 2016, 16:17 0 Yorum

Ronaldinho Transferinde Son Gelişme!

Ronaldinho Transferinde Son Gelişme!

24 Mayıs 2016, 12:13 0 Yorum

West Ham Gökhan Töre İçin 7 Numaralı Forma Ayarladı

West Ham Gökhan Töre İçin 7 Numaralı Forma Ayarladı

24 Mayıs 2016, 11:41 0 Yorum

PTT 1.Lig’den Yurtdışına Transfer

PTT 1.Lig’den Yurtdışına Transfer

24 Mayıs 2016, 10:47 0 Yorum

Gültekin Gencer O Transferi Açıkladı

Gültekin Gencer O Transferi Açıkladı

24 Mayıs 2016, 10:45 0 Yorum

Bursaspor Galatasaraylı Bilal Kısa’yı Markaja Aldı!

Bursaspor Galatasaraylı Bilal Kısa’yı Markaja Aldı!

24 Mayıs 2016, 10:42 0 Yorum

Sivasspor’da Radikal Değişim!

Sivasspor’da Radikal Değişim!

24 Mayıs 2016, 10:16 0 Yorum

Beşiktaş’ın Kıymetini Bil Mario Gomez!

Beşiktaş’ın Kıymetini Bil Mario Gomez!

24 Mayıs 2016, 10:11 0 Yorum

Şenol Güneş: “Gökhan Gönül’ü İstiyorum”

Şenol Güneş: “Gökhan Gönül’ü İstiyorum”

24 Mayıs 2016, 10:07 0 Yorum

Fenerbahçe Gustavo Gomez Transferini Yapacak!

Fenerbahçe Gustavo Gomez Transferini Yapacak!

23 Mayıs 2016, 21:44 0 Yorum

Mario Gomez’in Transfer Bilmecisi!

Mario Gomez’in Transfer Bilmecisi!

23 Mayıs 2016, 21:18 0 Yorum

Başakşehir’in Demirbaşı Volkan Babacan ve Edin Visca

Başakşehir’in Demirbaşı Volkan Babacan ve Edin Visca

23 Mayıs 2016, 11:28 0 Yorum

Galatasaray Sürpriz isim için Kasımpaşa ile Görüşmelerine Başladı!

Galatasaray Sürpriz isim için Kasımpaşa ile Görüşmelerine Başladı!

23 Mayıs 2016, 11:22 0 Yorum

Beşiktaş’a Sürpriz isim Donis Avdijaj İstanbul’a Geldi!

Beşiktaş’a Sürpriz isim Donis Avdijaj İstanbul’a Geldi!

23 Mayıs 2016, 11:11 0 Yorum

FİBA’dan Gelen Yasaklar Hep Bize(!) Fenerbahçe ve Galatasaray’a

FİBA’dan Gelen Yasaklar Hep Bize(!) Fenerbahçe ve Galatasaray’a

23 Mayıs 2016, 10:49 0 Yorum

Gökhan Gönül’ü Beşiktaş’mı alacak Galatasaray mı?

Gökhan Gönül’ü Beşiktaş’mı alacak Galatasaray mı?

23 Mayıs 2016, 10:33 0 Yorum