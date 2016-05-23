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Göztepe Süper Lig transferlerine başladı
17 Temmuz 2017, 15:32 0 Yorum
Fenerbahçe Gregory van der Wiel'i gönderiyor
17 Temmuz 2017, 15:17 0 Yorum
Galatasaray Mariano'yu KAP'a bildirdi
17 Temmuz 2017, 15:12 0 Yorum
Burak Yılmaz Trabzonspor ile prensipte anlaştı
17 Temmuz 2017, 14:47 0 Yorum
Sneijder'in teşekkür ettiği tek Galatasaraylı Yönetici
17 Temmuz 2017, 14:06 0 Yorum
Galatasaray'dan İskoçyalı harekatı!
09 Temmuz 2016, 10:57 0 Yorum
Bursaspor’a 8 Yeni Transfer İddiası
24 Mayıs 2016, 21:20 0 Yorum
Beşiktaş’ın O Futbolcusu Bournemouth’a Transfer Oluyor!
24 Mayıs 2016, 16:20 0 Yorum
Burak Yılmaz Trabzonspor’a Dönüyor İddiası
24 Mayıs 2016, 16:17 0 Yorum
Ronaldinho Transferinde Son Gelişme!
24 Mayıs 2016, 12:13 0 Yorum
West Ham Gökhan Töre İçin 7 Numaralı Forma Ayarladı
24 Mayıs 2016, 11:41 0 Yorum
PTT 1.Lig’den Yurtdışına Transfer
24 Mayıs 2016, 10:47 0 Yorum
Gültekin Gencer O Transferi Açıkladı
24 Mayıs 2016, 10:45 0 Yorum
Bursaspor Galatasaraylı Bilal Kısa’yı Markaja Aldı!
24 Mayıs 2016, 10:42 0 Yorum
Sivasspor’da Radikal Değişim!
24 Mayıs 2016, 10:16 0 Yorum
Beşiktaş’ın Kıymetini Bil Mario Gomez!
24 Mayıs 2016, 10:11 0 Yorum
Şenol Güneş: “Gökhan Gönül’ü İstiyorum”
24 Mayıs 2016, 10:07 0 Yorum
Fenerbahçe Gustavo Gomez Transferini Yapacak!
23 Mayıs 2016, 21:44 0 Yorum
Mario Gomez’in Transfer Bilmecisi!
23 Mayıs 2016, 21:18 0 Yorum
Başakşehir’in Demirbaşı Volkan Babacan ve Edin Visca
23 Mayıs 2016, 11:28 0 Yorum
Galatasaray Sürpriz isim için Kasımpaşa ile Görüşmelerine Başladı!
23 Mayıs 2016, 11:22 0 Yorum
Beşiktaş’a Sürpriz isim Donis Avdijaj İstanbul’a Geldi!
23 Mayıs 2016, 11:11 0 Yorum
FİBA’dan Gelen Yasaklar Hep Bize(!) Fenerbahçe ve Galatasaray’a
23 Mayıs 2016, 10:49 0 Yorum
Gökhan Gönül’ü Beşiktaş’mı alacak Galatasaray mı?
23 Mayıs 2016, 10:33 0 Yorum