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Manchester United Maçında Terör Engeli!
15 Mayıs 2016, 15:11 0 Yorum
HDP-DBP'nin Çöp terörü vatandaşı isyan etme noktasına getirdi
22 Aralık 2015, 18:33 0 Yorum
Terör Örgütü PKK'nın Çaresizliği Telsiz Konuşmalarına Böyle Yansıdı
22 Aralık 2015, 17:20 0 Yorum
Yaşanan terör olayları sivillerin yaşam hayatını engelliyor
20 Aralık 2015, 14:42 0 Yorum
Rusya'ya ve terör yüzünden zarar 300 milyon liraya ulaştı
10 Aralık 2015, 09:49 0 Yorum
Rusya Sınırı Aştı Nato'ya Türkiye İçin Küstah Tehdit
08 Aralık 2015, 11:25 0 Yorum