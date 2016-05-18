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Galatasaray’ın Getirmeyi Düşündüğü O Teknik Direktör…

Galatasaray’ın Getirmeyi Düşündüğü O Teknik Direktör…

24 Mayıs 2016, 21:30 0 Yorum

Teknik Direktör Şota İsrail’e Gidiyor!

Teknik Direktör Şota İsrail’e Gidiyor!

24 Mayıs 2016, 15:59 0 Yorum

Mourinho Manchester United Yolunda!

Mourinho Manchester United Yolunda!

24 Mayıs 2016, 15:49 0 Yorum

Van Gaal Resmi Olarak Takımdan Gönderildi!

Van Gaal Resmi Olarak Takımdan Gönderildi!

24 Mayıs 2016, 10:33 0 Yorum

Van Gaal Artık Yok!

Van Gaal Artık Yok!

23 Mayıs 2016, 21:47 0 Yorum

Manchester United taraftarları Mourinho’yu İstiyor!

Manchester United taraftarları Mourinho’yu İstiyor!

23 Mayıs 2016, 11:25 0 Yorum

Fenerbahçe Pereira yada Mourinho peşinde değil, işte isim Mancini

Fenerbahçe Pereira yada Mourinho peşinde değil, işte isim Mancini

22 Mayıs 2016, 22:10 0 Yorum

İngiltere 2 Türkiye 1 Hazırlık Maç Özeti!

İngiltere 2 Türkiye 1 Hazırlık Maç Özeti!

22 Mayıs 2016, 18:25 0 Yorum

Yılmaz Vural “Elazığspor Maçında Dananın Kuyruğu Kopacak”

Yılmaz Vural “Elazığspor Maçında Dananın Kuyruğu Kopacak”

22 Mayıs 2016, 10:43 0 Yorum

Yönetim Fatih Terim istemiyor mu?

Yönetim Fatih Terim istemiyor mu?

22 Mayıs 2016, 10:38 0 Yorum

İngilizler Açıklama Yaptı Mourinho …

İngilizler Açıklama Yaptı Mourinho …

22 Mayıs 2016, 10:06 0 Yorum

Galatasaray Lucescu Görüşmelerine Başlıyor

Galatasaray Lucescu Görüşmelerine Başlıyor

22 Mayıs 2016, 09:54 0 Yorum

Süper Lig’de 40 Teknik Adam Göre Yaptı

Süper Lig’de 40 Teknik Adam Göre Yaptı

21 Mayıs 2016, 20:30 0 Yorum

Aziz Yıldırım’dan Jose Mourinho Açıklaması

Aziz Yıldırım’dan Jose Mourinho Açıklaması

21 Mayıs 2016, 14:22 0 Yorum

A Milli Takım Fatih Terim ile Kaç Kere Kazandı?

A Milli Takım Fatih Terim ile Kaç Kere Kazandı?

21 Mayıs 2016, 13:24 0 Yorum

Samet Aybaba: “Eskişehirspor Hakemler Yüzüne Küme Düştü”

Samet Aybaba: “Eskişehirspor Hakemler Yüzüne Küme Düştü”

19 Mayıs 2016, 23:23 0 Yorum

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Üzülmez “Hak Ederek Kazandık”

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Üzülmez “Hak Ederek Kazandık”

19 Mayıs 2016, 23:19 0 Yorum

Sergen Yalçın “Benim Görevim Bitmiştir”

Sergen Yalçın “Benim Görevim Bitmiştir”

19 Mayıs 2016, 23:15 0 Yorum

Vitor Pereira Mourinho Hakkında Konuştu: “Benim onun hakkında…

Vitor Pereira Mourinho Hakkında Konuştu: “Benim onun hakkında…

19 Mayıs 2016, 23:11 0 Yorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü “Kabul Etmeliyiz Şampiyon Beşiktaş”

Fenerbahçe Teknik Direktörü “Kabul Etmeliyiz Şampiyon Beşiktaş”

19 Mayıs 2016, 22:47 0 Yorum

Aykut Kocaman Yönetime Sinirlendi ve İstifa Etti!

Aykut Kocaman Yönetime Sinirlendi ve İstifa Etti!

19 Mayıs 2016, 09:36 0 Yorum

Fenerbahçe’nin Jose Mourinho Görüşmesi!

Fenerbahçe’nin Jose Mourinho Görüşmesi!

18 Mayıs 2016, 12:28 0 Yorum

Van Gaal’den Mourinho Göndermesi!

Van Gaal’den Mourinho Göndermesi!

18 Mayıs 2016, 12:01 0 Yorum

Lucescu’nun Yeni Takımı Belli Oldu!

Lucescu’nun Yeni Takımı Belli Oldu!

18 Mayıs 2016, 11:43 0 Yorum