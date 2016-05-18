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Galatasaray’ın Getirmeyi Düşündüğü O Teknik Direktör…
24 Mayıs 2016, 21:30 0 Yorum
Teknik Direktör Şota İsrail’e Gidiyor!
24 Mayıs 2016, 15:59 0 Yorum
Mourinho Manchester United Yolunda!
24 Mayıs 2016, 15:49 0 Yorum
Van Gaal Resmi Olarak Takımdan Gönderildi!
24 Mayıs 2016, 10:33 0 Yorum
Van Gaal Artık Yok!
23 Mayıs 2016, 21:47 0 Yorum
Manchester United taraftarları Mourinho’yu İstiyor!
23 Mayıs 2016, 11:25 0 Yorum
Fenerbahçe Pereira yada Mourinho peşinde değil, işte isim Mancini
22 Mayıs 2016, 22:10 0 Yorum
İngiltere 2 Türkiye 1 Hazırlık Maç Özeti!
22 Mayıs 2016, 18:25 0 Yorum
Yılmaz Vural “Elazığspor Maçında Dananın Kuyruğu Kopacak”
22 Mayıs 2016, 10:43 0 Yorum
Yönetim Fatih Terim istemiyor mu?
22 Mayıs 2016, 10:38 0 Yorum
İngilizler Açıklama Yaptı Mourinho …
22 Mayıs 2016, 10:06 0 Yorum
Galatasaray Lucescu Görüşmelerine Başlıyor
22 Mayıs 2016, 09:54 0 Yorum
Süper Lig’de 40 Teknik Adam Göre Yaptı
21 Mayıs 2016, 20:30 0 Yorum
Aziz Yıldırım’dan Jose Mourinho Açıklaması
21 Mayıs 2016, 14:22 0 Yorum
A Milli Takım Fatih Terim ile Kaç Kere Kazandı?
21 Mayıs 2016, 13:24 0 Yorum
Samet Aybaba: “Eskişehirspor Hakemler Yüzüne Küme Düştü”
19 Mayıs 2016, 23:23 0 Yorum
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Üzülmez “Hak Ederek Kazandık”
19 Mayıs 2016, 23:19 0 Yorum
Sergen Yalçın “Benim Görevim Bitmiştir”
19 Mayıs 2016, 23:15 0 Yorum
Vitor Pereira Mourinho Hakkında Konuştu: “Benim onun hakkında…
19 Mayıs 2016, 23:11 0 Yorum
Fenerbahçe Teknik Direktörü “Kabul Etmeliyiz Şampiyon Beşiktaş”
19 Mayıs 2016, 22:47 0 Yorum
Aykut Kocaman Yönetime Sinirlendi ve İstifa Etti!
19 Mayıs 2016, 09:36 0 Yorum
Fenerbahçe’nin Jose Mourinho Görüşmesi!
18 Mayıs 2016, 12:28 0 Yorum
Van Gaal’den Mourinho Göndermesi!
18 Mayıs 2016, 12:01 0 Yorum
Lucescu’nun Yeni Takımı Belli Oldu!
18 Mayıs 2016, 11:43 0 Yorum