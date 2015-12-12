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Tek Bir Konserden 600 bin TL Para Alacak
23 Mayıs 2016, 22:31 0 Yorum
Tarkan’ın Eski Sevgilisi Konuştu!
21 Mayıs 2016, 22:31 0 Yorum
Tarkan, Mutlu Olmak Benimde Hakkım!
20 Mayıs 2016, 20:42 0 Yorum
Tarkan Evlilik Tarihini Açıkladı Kısmetse Bu Yıl Evlenirim
04 Ocak 2016, 06:50 0 Yorum
Pınar Dilek ve Megastar Tarkan Ne Zaman Evleniyor? Tüm Detaylar Trfutbol
01 Ocak 2016, 14:14 0 Yorum
Megastar Tarkan'ın Köln'de yaşamını sürdüren Türk kızıyla evlilik hazırlığında
12 Aralık 2015, 12:08 0 Yorum