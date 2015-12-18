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Toure'nin menajerinden heyecanlandıran açıklama!

Toure'nin menajerinden heyecanlandıran açıklama!

07 Eylül 2016, 12:26 0 Yorum

Hırvatistan- Türkiye maçı 11'leri belli oldu!

Hırvatistan- Türkiye maçı 11'leri belli oldu!

05 Eylül 2016, 17:58 0 Yorum

Podolski'den Mario Gomez'e gönderme: Bir kişi köprüden atladı diye...

Podolski'den Mario Gomez'e gönderme: Bir kişi köprüden atladı diye...

28 Temmuz 2016, 11:09 0 Yorum

Süper Ligin 2015-2016 En İyi Kadrosu!

Süper Ligin 2015-2016 En İyi Kadrosu!

24 Mayıs 2016, 16:24 0 Yorum

İngiltere’nin Gol Makinesi “Türkiye çok iyi bir takım”

İngiltere’nin Gol Makinesi “Türkiye çok iyi bir takım”

23 Mayıs 2016, 11:19 0 Yorum

Türkiye Tekvandoda 7 Madalya Sahibi Oldu!

Türkiye Tekvandoda 7 Madalya Sahibi Oldu!

23 Mayıs 2016, 10:10 0 Yorum

Sinan Gümüş Neden A Milli Takıma Katılamıyor?

Sinan Gümüş Neden A Milli Takıma Katılamıyor?

22 Mayıs 2016, 11:25 0 Yorum

Çek Cumhuriyeti 28 Kişilik Kadrosunu Belirledi Türkiye’den 4 Oyuncu Var

Çek Cumhuriyeti 28 Kişilik Kadrosunu Belirledi Türkiye’den 4 Oyuncu Var

19 Mayıs 2016, 13:23 0 Yorum

Fatih Terim Net Konuştu “O Kupayı İstiyorum”

Fatih Terim Net Konuştu “O Kupayı İstiyorum”

19 Mayıs 2016, 11:18 0 Yorum

Burak Yılmaz Türkiye’ye Geri mi Dönüyor?

Burak Yılmaz Türkiye’ye Geri mi Dönüyor?

19 Mayıs 2016, 10:55 0 Yorum

Fatih Terim Kritik Açıklamalarda Bulundu!

Fatih Terim Kritik Açıklamalarda Bulundu!

18 Mayıs 2016, 17:54 0 Yorum

İspanya’nın Kadrosunu Hiç Böyle Görmediniz!

İspanya’nın Kadrosunu Hiç Böyle Görmediniz!

17 Mayıs 2016, 11:36 0 Yorum

İngiltere Türkiye Maçını Yönetecek Hakem Belli Oldu

İngiltere Türkiye Maçını Yönetecek Hakem Belli Oldu

12 Mayıs 2016, 19:16 0 Yorum

Okul Sporları Gençler Tenis Türkiye Şampiyonası

Okul Sporları Gençler Tenis Türkiye Şampiyonası

11 Mayıs 2016, 20:51 0 Yorum

Millilerimizin İngiltere karşısında önemli sınavı!

Millilerimizin İngiltere karşısında önemli sınavı!

04 Mart 2016, 13:16 0 Yorum

Liste güncellendi işte sıralamadaki yerimiz!

Liste güncellendi işte sıralamadaki yerimiz!

03 Mart 2016, 11:40 0 Yorum

Türkiye - İsveç karşılaşması bilet fiyatları belli oldu!

Türkiye - İsveç karşılaşması bilet fiyatları belli oldu!

27 Şubat 2016, 16:39 0 Yorum

Rıdvan Dilmen'den İngiltere Teklifi İddiası!

Rıdvan Dilmen'den İngiltere Teklifi İddiası!

13 Şubat 2016, 08:08 0 Yorum

FIFA dünya sıralamasında Milli Takımımızın yeri belli oldu

FIFA dünya sıralamasında Milli Takımımızın yeri belli oldu

07 Ocak 2016, 10:45 0 Yorum

İran - Suudi Arabistan ve Türkiye Üçgeni? Neler Oluyor

İran - Suudi Arabistan ve Türkiye Üçgeni? Neler Oluyor

04 Ocak 2016, 04:37 0 Yorum

HACIOSMANOĞLU'NDAN TFF BAŞKANLIĞI ÇIKIŞI

HACIOSMANOĞLU'NDAN TFF BAŞKANLIĞI ÇIKIŞI

30 Aralık 2015, 00:53 0 Yorum

Eski Milli takım teknik direktörü sert konuştu! Terim'i azarlayacağım!

Eski Milli takım teknik direktörü sert konuştu! Terim'i azarlayacağım!

21 Aralık 2015, 14:54 0 Yorum

10 adet Türk F-16 uçağı Türkiye-Suriye Sınırı Boyunca Devriye Attı!

10 adet Türk F-16 uçağı Türkiye-Suriye Sınırı Boyunca Devriye Attı!

21 Aralık 2015, 03:04 0 Yorum

Bahis şirketlerine göre işimiz çok zor

Bahis şirketlerine göre işimiz çok zor

18 Aralık 2015, 11:54 0 Yorum