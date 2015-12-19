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Mehter Marşı Eşliğinde Operasyon

Mehter Marşı Eşliğinde Operasyon

19 Aralık 2015, 18:39 0 Yorum

Terör Örgütü PKK'nın Sniper'i Öldürüldü

Terör Örgütü PKK'nın Sniper'i Öldürüldü

19 Aralık 2015, 14:08 0 Yorum