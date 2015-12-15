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Galatasaray Mariano'yu KAP'a bildirdi
17 Temmuz 2017, 15:12 0 Yorum
Liverpool Sevilla UEFA Final Ne Zaman Oynanacak, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
18 Mayıs 2016, 17:34 0 Yorum
Kim Daha Büyük Sevilla’mı Liverpool’mu!
17 Mayıs 2016, 12:50 0 Yorum
Sevilla - Malaga Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle
16 Ocak 2016, 14:48 0 Yorum
Galatasarayla adı anılan Ciro Immobile için Sevilla'dan açıklama geldi
31 Aralık 2015, 12:19 0 Yorum
Cimbomdan Meunier ve Immobile atağı
31 Aralık 2015, 11:25 0 Yorum