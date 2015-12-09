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Ümit Özat için şoke eden manşet

Ümit Özat için şoke eden manşet

22 Aralık 2015, 21:32 0 Yorum

Ümit Özat Twitter'dan Fena Saydırdı

Ümit Özat Twitter'dan Fena Saydırdı

09 Aralık 2015, 16:19 0 Yorum