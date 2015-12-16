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Aziz Yıldırım bin pişman oldu! 23 milyonluk teklif...
20 Eylül 2016, 20:51 0 Yorum
Salih Uçan'dan hodri meydan!
07 Eylül 2016, 12:27 0 Yorum
Milli Takım'da flaş değişiklik!
02 Eylül 2016, 13:07 0 Yorum
Salih Uçan Roma'da yok oldu!
05 Mart 2016, 11:52 0 Yorum
Roma'dan Salih Uçan'a büyük şok!
04 Şubat 2016, 11:50 0 Yorum
Onay verildi Salih Uçan geri dönüyor
21 Ocak 2016, 15:01 0 Yorum
Sampdoria Salih Uçan için nabız yokluyor
16 Ocak 2016, 19:56 0 Yorum
Salih Uçan'ın menajerinden Sampdoria söylentilerine açıklama
08 Ocak 2016, 16:51 0 Yorum
Salih Uçan sakatlandı 4 hafta yok
31 Aralık 2015, 10:57 0 Yorum
Roma kulübü Salih Uçan hakkında son kararını verdi
16 Aralık 2015, 09:52 0 Yorum