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Konyaspor Beşiktaş Maçında Sakatlanan Necip Uysal Ameliyata Alındı!
19 Mayıs 2016, 09:59 0 Yorum
Fenerbahçe'de Kjaer ve Nani Depremi!
12 Mayıs 2016, 14:27 0 Yorum
Arsenal’in Yıldız Oyuncusu Welbeck 9 Ay Yok!
11 Mayıs 2016, 20:02 0 Yorum
Derbi öncesi Galatasaray'a güzel haber!
04 Mayıs 2016, 08:01 0 Yorum
Meireles iki hafta yok!
08 Nisan 2016, 07:57 0 Yorum
Galatasaray'da Burak Yılmaz Bilmecesi
23 Aralık 2015, 12:37 0 Yorum
Van Persie'den Fenerbahçe'yi rahatlatan haber!
18 Aralık 2015, 21:33 0 Yorum