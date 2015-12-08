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Rusya’da CSKA Moskova Şampiyonluğu
22 Mayıs 2016, 09:26 0 Yorum
Rusya’nın Kralı CSKA Moskova
21 Mayıs 2016, 14:12 0 Yorum
Rusya'ya UEFA Şoku!
03 Mart 2016, 12:24 0 Yorum
Rusya'dan Dünya Kupası için flaş karar!
26 Şubat 2016, 13:31 0 Yorum
Türk Hackerlar iş başında Ruslara büyük şok
27 Aralık 2015, 13:54 0 Yorum
Rusya'dan Türkiye'ye Kamp Şoku!
25 Aralık 2015, 14:12 0 Yorum
Türk Sitelerine Düzenlenen Siber Saldırıları Anonymous Üstlendi
22 Aralık 2015, 18:21 0 Yorum
Rusya vurmaya devam ediyor bu sefer hedefte cami vardı
22 Aralık 2015, 17:30 0 Yorum
Rusya'da korkulan olmak üzere şok düşüş sürüyor
21 Aralık 2015, 15:42 0 Yorum
Rusya bunu hiç beklemiyordu Avrupa Birliği yaptırımları uzatıyor
21 Aralık 2015, 15:37 0 Yorum
Rusların canlı yayında açılan kara kutuda şok
18 Aralık 2015, 17:47 0 Yorum
Putin şimdi de futbol dünyasını sarsıyor! Şok eden açıklamalar!
18 Aralık 2015, 15:30 0 Yorum
Ruslar ambargo olayını bu sefer iyice abarttı
18 Aralık 2015, 14:21 0 Yorum
Rusya'ya büyük şok madalyalar tehlikede
18 Aralık 2015, 10:39 0 Yorum
Katar'dan Türkiye'ye doğalgaz jesti! Ne kadar isterseniz veririz!
18 Aralık 2015, 05:14 0 Yorum
Fenerbahçe'ye şok izin vermediler
17 Aralık 2015, 10:29 0 Yorum
Rusya O Görüşmeyide Reddetti!
15 Aralık 2015, 12:05 0 Yorum
Şota Arveladze Rusya'ya göz kırptı
10 Aralık 2015, 15:34 0 Yorum
Bir kötü haber de ABD’den Türk ihracatçılarına geldi
10 Aralık 2015, 09:54 0 Yorum
Rusya'ya ve terör yüzünden zarar 300 milyon liraya ulaştı
10 Aralık 2015, 09:49 0 Yorum
Rusya Federasyonu Türk Bayrağı Yakan Taraftara Acımadı
09 Aralık 2015, 19:57 0 Yorum
Gazprom’dan putini kızdıracak açıklama
08 Aralık 2015, 18:07 0 Yorum
Rus Gelinler Her Geçen Gün Artan Gerginliğin Bitmesini İstiyor
08 Aralık 2015, 17:12 0 Yorum
Rusya Sınırı Aştı Nato'ya Türkiye İçin Küstah Tehdit
08 Aralık 2015, 11:25 0 Yorum