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Rusya’da CSKA Moskova Şampiyonluğu

Rusya’da CSKA Moskova Şampiyonluğu

22 Mayıs 2016, 09:26 0 Yorum

Rusya’nın Kralı CSKA Moskova

Rusya’nın Kralı CSKA Moskova

21 Mayıs 2016, 14:12 0 Yorum

Rusya'ya UEFA Şoku!

Rusya'ya UEFA Şoku!

03 Mart 2016, 12:24 0 Yorum

Rusya'dan Dünya Kupası için flaş karar!

Rusya'dan Dünya Kupası için flaş karar!

26 Şubat 2016, 13:31 0 Yorum

Türk Hackerlar iş başında Ruslara büyük şok

Türk Hackerlar iş başında Ruslara büyük şok

27 Aralık 2015, 13:54 0 Yorum

Rusya'dan Türkiye'ye Kamp Şoku!

Rusya'dan Türkiye'ye Kamp Şoku!

25 Aralık 2015, 14:12 0 Yorum

Türk Sitelerine Düzenlenen Siber Saldırıları Anonymous Üstlendi

Türk Sitelerine Düzenlenen Siber Saldırıları Anonymous Üstlendi

22 Aralık 2015, 18:21 0 Yorum

Rusya vurmaya devam ediyor bu sefer hedefte cami vardı

Rusya vurmaya devam ediyor bu sefer hedefte cami vardı

22 Aralık 2015, 17:30 0 Yorum

Rusya'da korkulan olmak üzere şok düşüş sürüyor

Rusya'da korkulan olmak üzere şok düşüş sürüyor

21 Aralık 2015, 15:42 0 Yorum

Rusya bunu hiç beklemiyordu Avrupa Birliği yaptırımları uzatıyor

Rusya bunu hiç beklemiyordu Avrupa Birliği yaptırımları uzatıyor

21 Aralık 2015, 15:37 0 Yorum

Rusların canlı yayında açılan kara kutuda şok

Rusların canlı yayında açılan kara kutuda şok

18 Aralık 2015, 17:47 0 Yorum

Putin şimdi de futbol dünyasını sarsıyor! Şok eden açıklamalar!

Putin şimdi de futbol dünyasını sarsıyor! Şok eden açıklamalar!

18 Aralık 2015, 15:30 0 Yorum

Ruslar ambargo olayını bu sefer iyice abarttı

Ruslar ambargo olayını bu sefer iyice abarttı

18 Aralık 2015, 14:21 0 Yorum

Rusya'ya büyük şok madalyalar tehlikede

Rusya'ya büyük şok madalyalar tehlikede

18 Aralık 2015, 10:39 0 Yorum

Katar'dan Türkiye'ye doğalgaz jesti! Ne kadar isterseniz veririz!

Katar'dan Türkiye'ye doğalgaz jesti! Ne kadar isterseniz veririz!

18 Aralık 2015, 05:14 0 Yorum

Fenerbahçe'ye şok izin vermediler

Fenerbahçe'ye şok izin vermediler

17 Aralık 2015, 10:29 0 Yorum

Rusya O Görüşmeyide Reddetti!

Rusya O Görüşmeyide Reddetti!

15 Aralık 2015, 12:05 0 Yorum

Şota Arveladze Rusya'ya göz kırptı

Şota Arveladze Rusya'ya göz kırptı

10 Aralık 2015, 15:34 0 Yorum

Bir kötü haber de ABD’den Türk ihracatçılarına geldi

Bir kötü haber de ABD’den Türk ihracatçılarına geldi

10 Aralık 2015, 09:54 0 Yorum

Rusya'ya ve terör yüzünden zarar 300 milyon liraya ulaştı

Rusya'ya ve terör yüzünden zarar 300 milyon liraya ulaştı

10 Aralık 2015, 09:49 0 Yorum

Rusya Federasyonu Türk Bayrağı Yakan Taraftara Acımadı

Rusya Federasyonu Türk Bayrağı Yakan Taraftara Acımadı

09 Aralık 2015, 19:57 0 Yorum

Gazprom’dan putini kızdıracak açıklama

Gazprom’dan putini kızdıracak açıklama

08 Aralık 2015, 18:07 0 Yorum

Rus Gelinler Her Geçen Gün Artan Gerginliğin Bitmesini İstiyor

Rus Gelinler Her Geçen Gün Artan Gerginliğin Bitmesini İstiyor

08 Aralık 2015, 17:12 0 Yorum

Rusya Sınırı Aştı Nato'ya Türkiye İçin Küstah Tehdit

Rusya Sınırı Aştı Nato'ya Türkiye İçin Küstah Tehdit

08 Aralık 2015, 11:25 0 Yorum