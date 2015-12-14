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Real Madrid’te Ronaldo Krizi!
24 Mayıs 2016, 12:11 0 Yorum
Kim Daha Çok Kazanıyor, Messi'mi Ronaldo'mu?
12 Mayıs 2016, 19:31 0 Yorum
Mario Gomez Messi ve Ronaldo'ya Meydan Okudu!
12 Mayıs 2016, 10:58 0 Yorum
Cristiano Ronaldo attı El Classico Real Madrid'in oldu!
02 Nisan 2016, 21:39 0 Yorum
C. Ronaldo Türk Telekom reklamından ne kadar kazandı?
01 Nisan 2016, 13:01 0 Yorum
Cristiano Ronaldo haraketi ile şoke etti!
05 Mart 2016, 11:46 0 Yorum
Ronaldo oynadığı reklam filmi ile üzdü!
11 Şubat 2016, 09:28 0 Yorum
Ronaldo'nun son görüntüsü şaşkınlık yarattı
08 Şubat 2016, 18:01 0 Yorum
Real Madrid'e Villarreal şoku! Villarreal 1 Real Madrid 0
14 Aralık 2015, 02:36 0 Yorum