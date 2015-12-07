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Federer Bu Sefer Erken Veda Etti
12 Mayıs 2016, 18:02 0 Yorum
İtalyanlardan Galatasaray'a büyük şok!
27 Şubat 2016, 12:41 0 Yorum
İtalyanlardan haddini aşan sözler
26 Şubat 2016, 13:12 0 Yorum
Roma takımına Totti şoku!
21 Şubat 2016, 13:00 0 Yorum
Salih Uçan sakatlandı 4 hafta yok
31 Aralık 2015, 10:57 0 Yorum
Roma kulübü Salih Uçan hakkında son kararını verdi
16 Aralık 2015, 09:52 0 Yorum
Romalı Salih Uçan'dan samimi itiraflar
10 Aralık 2015, 12:25 0 Yorum
Hamza Hamzaoğlu'nun Çalıştıracağı Yeni Takım Belli Oldu
07 Aralık 2015, 11:01 0 Yorum