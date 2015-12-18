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Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı o giyecek!
16 Ağustos 2016, 14:46 0 Yorum
Robin van Persie Monaco maçı kadrosuna alınacak mı?
29 Temmuz 2016, 08:50 0 Yorum
Van Persie'den Fenerbahçe'ye müjde
27 Temmuz 2016, 08:08 0 Yorum
Fenerbahçe’de Tekrar Oynamaya Hazırım!
22 Mayıs 2016, 09:37 0 Yorum
Robin van Persie'nin yerine Marcus Berg!
15 Nisan 2016, 11:31 0 Yorum
Nani İngiliz basınına konuştu ve isyan etti!
10 Nisan 2016, 10:55 0 Yorum
Fenerbahçe İbrahimovic için PSG'nin kapısını çalacak!
01 Nisan 2016, 09:22 0 Yorum
Robin Van Persie kendisine özel hoca buldu!
05 Mart 2016, 12:58 0 Yorum
Robin van Persie kritik galibiyetin önemine vurgu yaptı!
01 Mart 2016, 12:33 0 Yorum
Robin Van Persie yuvadan uçuyor mu?
11 Şubat 2016, 09:52 0 Yorum
Fenerbahçe Robin van Persie kararını verdi
29 Ocak 2016, 14:34 0 Yorum
Robin van Persie Fernandao polemiği devam ediyor
25 Ocak 2016, 08:03 0 Yorum
Fenerbahçe’ye Van Persie'den sevindirici haber geldi
22 Ocak 2016, 16:27 0 Yorum
Robin van Persie'ye Alex Ferguson formülü
16 Ocak 2016, 10:53 0 Yorum
Robin Van Persie Giresunspor maçı sonrasında konuştu
14 Ocak 2016, 10:23 0 Yorum
Robin van Persie attığı golle taraftarı büyüledi
14 Ocak 2016, 09:33 0 Yorum
Fenerbahçe'de Robin van Persie takımla çalışmalara katıldı
11 Ocak 2016, 14:10 0 Yorum
Robin van Persie'den gelen haber taraftarı üzdü
10 Ocak 2016, 10:46 0 Yorum
Fenerbahçe'de Robin van Persie can sıkıyor
07 Ocak 2016, 10:04 0 Yorum
Robin van Persie'den taraftar itirafı
25 Aralık 2015, 08:04 0 Yorum
Mehmet Demirkol'dan Flaş Robin Van Persie Açıklaması
24 Aralık 2015, 11:53 0 Yorum
Van Persie taraftara teşekkür etti
23 Aralık 2015, 12:16 0 Yorum
Çin kulübü Nani ve Van Persie için Fenerbahçe'ye adeta servet önerdi
18 Aralık 2015, 14:30 0 Yorum
Büyük hayal kırıklığı Robin van Persie'de o isimler arasında
18 Aralık 2015, 11:31 0 Yorum