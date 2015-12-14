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Rıdvan Dilmen’den Kötü Haber, Lef Kanseri Teşhisi!

Rıdvan Dilmen’den Kötü Haber, Lef Kanseri Teşhisi!

24 Mayıs 2016, 16:08 0 Yorum

Rıdvan Dilmen Ameliyat Olacak Olacak!

Rıdvan Dilmen Ameliyat Olacak Olacak!

24 Mayıs 2016, 12:07 0 Yorum

Rıdvan Dilmen’den Kötü Haber Geldi!

Rıdvan Dilmen’den Kötü Haber Geldi!

23 Mayıs 2016, 11:42 0 Yorum

Rıdvan Dilmen’den Üzen Haber

Rıdvan Dilmen’den Üzen Haber

21 Mayıs 2016, 13:11 0 Yorum

Rıdvan Dilmen’den Üzen Açıklama

Rıdvan Dilmen’den Üzen Açıklama

20 Mayıs 2016, 18:53 0 Yorum

Rıdvan Dilmen “Beşiktaş’ın ihtiyacı vardı”

Rıdvan Dilmen “Beşiktaş’ın ihtiyacı vardı”

16 Mayıs 2016, 14:04 0 Yorum

Rıdvan Dilmen'e göre derbinin kahramanı Vitor Pereira

Rıdvan Dilmen'e göre derbinin kahramanı Vitor Pereira

01 Mart 2016, 08:13 0 Yorum

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için şok yorum!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için şok yorum!

29 Şubat 2016, 10:16 0 Yorum

Rıdvan Dilmen büyük çöküşün nedenlerini sorguladı!

Rıdvan Dilmen büyük çöküşün nedenlerini sorguladı!

29 Şubat 2016, 08:00 0 Yorum

Yıldırım'dan Rıdvan Dilmen'e büyük sitem!

Yıldırım'dan Rıdvan Dilmen'e büyük sitem!

23 Şubat 2016, 07:53 0 Yorum

Rıdvan Dilmen daha fazla dayanamadı büyük sitem!

Rıdvan Dilmen daha fazla dayanamadı büyük sitem!

21 Şubat 2016, 16:26 0 Yorum

Ankara saldırısı ardından Rıdvan Dilmen'den flaş yorum

Ankara saldırısı ardından Rıdvan Dilmen'den flaş yorum

18 Şubat 2016, 07:35 0 Yorum

Rıdvan Dilmen'den İngiltere Teklifi İddiası!

Rıdvan Dilmen'den İngiltere Teklifi İddiası!

13 Şubat 2016, 08:08 0 Yorum

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı değerlendirdi

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı değerlendirdi

25 Ocak 2016, 09:46 0 Yorum

Rıdvan Dilmen'den flaş hakem önerisi

Rıdvan Dilmen'den flaş hakem önerisi

19 Ocak 2016, 08:05 0 Yorum

Gençlerbirliği tartışmasına Rıdvan Dilmen'de dahil oldu

Gençlerbirliği tartışmasına Rıdvan Dilmen'de dahil oldu

03 Ocak 2016, 12:45 0 Yorum

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın şampiyonluk şansını değerlendirdi

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın şampiyonluk şansını değerlendirdi

27 Aralık 2015, 19:00 0 Yorum

Rıdvan Dilmen dün oynanan Osmanlıspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Rıdvan Dilmen dün oynanan Osmanlıspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

22 Aralık 2015, 10:14 0 Yorum

Rıdvan Dilmen'den gelecek sezonla ilgili önemli açıklama

Rıdvan Dilmen'den gelecek sezonla ilgili önemli açıklama

19 Aralık 2015, 12:16 0 Yorum

Rıdvan Dilmen'den Fernandao'ya sert eleştiri

Rıdvan Dilmen'den Fernandao'ya sert eleştiri

14 Aralık 2015, 00:51 0 Yorum