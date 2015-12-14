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Rıdvan Dilmen’den Kötü Haber, Lef Kanseri Teşhisi!
24 Mayıs 2016, 16:08 0 Yorum
Rıdvan Dilmen Ameliyat Olacak Olacak!
24 Mayıs 2016, 12:07 0 Yorum
Rıdvan Dilmen’den Kötü Haber Geldi!
23 Mayıs 2016, 11:42 0 Yorum
Rıdvan Dilmen’den Üzen Haber
21 Mayıs 2016, 13:11 0 Yorum
Rıdvan Dilmen’den Üzen Açıklama
20 Mayıs 2016, 18:53 0 Yorum
Rıdvan Dilmen “Beşiktaş’ın ihtiyacı vardı”
16 Mayıs 2016, 14:04 0 Yorum
Rıdvan Dilmen'e göre derbinin kahramanı Vitor Pereira
01 Mart 2016, 08:13 0 Yorum
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için şok yorum!
29 Şubat 2016, 10:16 0 Yorum
Rıdvan Dilmen büyük çöküşün nedenlerini sorguladı!
29 Şubat 2016, 08:00 0 Yorum
Yıldırım'dan Rıdvan Dilmen'e büyük sitem!
23 Şubat 2016, 07:53 0 Yorum
Rıdvan Dilmen daha fazla dayanamadı büyük sitem!
21 Şubat 2016, 16:26 0 Yorum
Ankara saldırısı ardından Rıdvan Dilmen'den flaş yorum
18 Şubat 2016, 07:35 0 Yorum
Rıdvan Dilmen'den İngiltere Teklifi İddiası!
13 Şubat 2016, 08:08 0 Yorum
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı değerlendirdi
25 Ocak 2016, 09:46 0 Yorum
Rıdvan Dilmen'den flaş hakem önerisi
19 Ocak 2016, 08:05 0 Yorum
Gençlerbirliği tartışmasına Rıdvan Dilmen'de dahil oldu
03 Ocak 2016, 12:45 0 Yorum
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın şampiyonluk şansını değerlendirdi
27 Aralık 2015, 19:00 0 Yorum
Rıdvan Dilmen dün oynanan Osmanlıspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi
22 Aralık 2015, 10:14 0 Yorum
Rıdvan Dilmen'den gelecek sezonla ilgili önemli açıklama
19 Aralık 2015, 12:16 0 Yorum
Rıdvan Dilmen'den Fernandao'ya sert eleştiri
14 Aralık 2015, 00:51 0 Yorum