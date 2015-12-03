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Rusya Dopingden Dolayı Olimpiyatlara Alınmayacak!
18 Mayıs 2016, 10:46 0 Yorum
Aziz Yıldırım Putin’in Arkadaşının Üzerine Yürüdü!
16 Mayıs 2016, 18:41 0 Yorum
Putin'in kuklası Kadirov Tarasov için devrede!
22 Şubat 2016, 09:59 0 Yorum
Olga Smordskaya Putin'e inat geliyor!
08 Şubat 2016, 08:23 0 Yorum
Putin şimdi de futbol dünyasını sarsıyor! Şok eden açıklamalar!
18 Aralık 2015, 15:30 0 Yorum
Gazprom’dan putini kızdıracak açıklama
08 Aralık 2015, 18:07 0 Yorum
Ahmet Davutoğlu'ndan Putin'e çağrı! Tansiyonu düşürelim!
03 Aralık 2015, 18:30 0 Yorum