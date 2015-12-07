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Galatasaray’da Yasin Öztekin Damgası!

Galatasaray’da Yasin Öztekin Damgası!

16 Mayıs 2016, 09:45 0 Yorum

Mehmet Demirkol'dan Penaltı Yorumu

Mehmet Demirkol'dan Penaltı Yorumu

07 Aralık 2015, 10:53 0 Yorum