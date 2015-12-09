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Volkan Demirel Ameliyat Oldu Durumu Kritik!
19 Mayıs 2016, 09:38 0 Yorum
Conta, Şike Davasında Beraat Etti!
16 Mayıs 2016, 14:29 0 Yorum
Hakkari'den Bir Kez Daha Acı Haber Geldi: 1 Şehit 6 Yaralı
15 Mayıs 2016, 15:27 0 Yorum
Iğdır'da operasyon çok sayıda gözaltı var
25 Aralık 2015, 09:07 0 Yorum
Bilanço her geçen gün dahada artıyor 110 PKK'lı öldürüldü!
19 Aralık 2015, 21:08 0 Yorum
İstanbul EMG 39 İlçede Huzur Operasyonu Didik Didik Aradı
19 Aralık 2015, 06:12 0 Yorum
PKK'nın sözde mezarlığı silah cephaneliği çıktı
10 Aralık 2015, 13:08 0 Yorum
Mehmetçik zorlu hava şartı dinlemiyor -18 derecede terörist avı!
10 Aralık 2015, 12:20 0 Yorum
Mehmetçik Mardinde Gerçekleştirdiği Operasyonda 3 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi
09 Aralık 2015, 22:59 0 Yorum