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Göztepe’nin Yeni Teknik Direktörü Okan Buruk
24 Mayıs 2016, 12:02 0 Yorum
Okan Buruk Galatasaray iddialarına açıklık getirdi!
01 Mart 2016, 12:13 0 Yorum
Mustafa Denizli'nin yardımcısı Okan Buruk mu olacak?
08 Şubat 2016, 18:05 0 Yorum
Okan Buruk maçın hakemine isyan etti
17 Ocak 2016, 12:16 0 Yorum
Sivasspor'un golcü isminden ikinci yarı için iddialı açıklamalar
09 Ocak 2016, 10:57 0 Yorum
Okan Buruk transferler ve sezonun ikinci yarısı hakkında konuştu
07 Ocak 2016, 08:48 0 Yorum
Okan Buruk hakemin kararına sitem etti
29 Aralık 2015, 08:37 0 Yorum
Sivasspor'un Mustafa Pektemek ısrarı devam ediyor
10 Aralık 2015, 12:01 0 Yorum