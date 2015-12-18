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Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup gelen Tekliflere Kapı Kapalı
20 Mayıs 2016, 20:22 0 Yorum
Oğuzhan Özyakup Real Socieadad’a Gidiyor!
20 Mayıs 2016, 11:47 0 Yorum
Oğuzhan Özyakup'a Arsenal Kıskacı
14 Mayıs 2016, 17:37 0 Yorum
Arsenal’den Türk Futbolcuya Çılgın Teklif!
14 Mayıs 2016, 11:02 0 Yorum
İngilizler Oğuzhan Özyakup'u öve öve bitiremedi
16 Ocak 2016, 18:07 0 Yorum
Borussia Dortmund Oğuzhan Özyakup'a kancayı attı
16 Ocak 2016, 09:51 0 Yorum
Oğuzhan Özyakup yuvadan uçuyor mu?
15 Ocak 2016, 16:51 0 Yorum
Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup şoku dünya devi geri istiyor
12 Ocak 2016, 09:19 0 Yorum
Fikret Orman'dan Oğuzhan Özyakup'a şok
31 Aralık 2015, 09:33 0 Yorum
Oğuzhan Özyakup isyan etti yedek kulübesi kahkahaya boğdu
29 Aralık 2015, 10:37 0 Yorum
İtalyanlar Mario Gomez'in Sırrını Çözdü! Ozzie!
18 Aralık 2015, 14:06 0 Yorum