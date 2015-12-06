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Muharrem Usta Açıkladı Onur Kıvrak…
17 Mayıs 2016, 17:05 0 Yorum
Muharrem Usta Trabzonspor'un yeni teknik direktörünü açıkladı!
20 Şubat 2016, 11:06 0 Yorum
Muharrem Usta'yı çileden çıkardılar, çok sert açıklamalar!
30 Ocak 2016, 14:36 0 Yorum
Muharrem Usta kötü gidişatı yorumladı
21 Ocak 2016, 10:18 0 Yorum
Muharrem Usta'dan taraftara İbrahim Yattara sürprizi
09 Ocak 2016, 17:29 0 Yorum
Muharrem Usta'dan Marko Marin'e Avrupa Resti
09 Ocak 2016, 17:22 0 Yorum
Muharrem Usta Milli Takım ile ismi anılan Volkan Demirel'e tepki gösterdi
08 Ocak 2016, 18:25 0 Yorum
Muharrem Usta'dan Trabzonspor camiasına Mircea Lucescu müjdesi
07 Ocak 2016, 12:34 0 Yorum
Mbia krizine Başkan Muharrem Usta el attı
05 Ocak 2016, 08:19 0 Yorum
Muharrem Usta'dan flaş değerlendirmeler
02 Ocak 2016, 09:37 0 Yorum
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta Twitter'dan açıkladı
27 Aralık 2015, 10:03 0 Yorum
Mircea Lucescu ile anlaştılar yeni takımı belli oldu!
25 Aralık 2015, 07:50 0 Yorum
Trabzonspor'lu yöneticiler Ersun Yanal'ı sinirlendirdi!
23 Aralık 2015, 14:18 0 Yorum
Anlaşma tamam Trabzonspor'da 3. Ersun Yanal dönemi resmen başlıyor
21 Aralık 2015, 10:01 0 Yorum
Trabzonspor'un yeni başkanı Fenerbahçe'ye zeytin dalı uzattı!
18 Aralık 2015, 17:36 0 Yorum
Muharrem Usta yönetimi Fenerbahçe ile ilişkileri düzeltme peşinde
18 Aralık 2015, 13:25 0 Yorum
Muharrem Usta'dan Trabzonsporlu futbolcular hakkında flaş açıklamar
10 Aralık 2015, 13:48 0 Yorum
Mircea Lucescu'dan sürpriz karar İstanbul'a geliyor
10 Aralık 2015, 11:41 0 Yorum
Muharrem Usta Takımın Başında Fatih Tekke'yi Görmek İstiyor
08 Aralık 2015, 10:41 0 Yorum
Trabzonspor'da Sadi Tekelioğlu görevden ayrıldı!
07 Aralık 2015, 23:55 0 Yorum
Muharrem Usta'dan Şampiyonluk Sözü
07 Aralık 2015, 12:07 0 Yorum
Muharrem Usta Açıkladı ''Mircea Lucescu Trabzonspor ile anlaştı mı?''
07 Aralık 2015, 09:18 0 Yorum
Trabzonspor'un yeni başkanı Muharrem Usta oldu!
06 Aralık 2015, 20:53 0 Yorum