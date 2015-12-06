Arama Sonuçları

Muharrem Usta Açıkladı Onur Kıvrak…

Muharrem Usta Açıkladı Onur Kıvrak…

17 Mayıs 2016, 17:05 0 Yorum

Muharrem Usta Trabzonspor'un yeni teknik direktörünü açıkladı!

Muharrem Usta Trabzonspor'un yeni teknik direktörünü açıkladı!

20 Şubat 2016, 11:06 0 Yorum

Muharrem Usta'yı çileden çıkardılar, çok sert açıklamalar!

Muharrem Usta'yı çileden çıkardılar, çok sert açıklamalar!

30 Ocak 2016, 14:36 0 Yorum

Muharrem Usta kötü gidişatı yorumladı

Muharrem Usta kötü gidişatı yorumladı

21 Ocak 2016, 10:18 0 Yorum

Muharrem Usta'dan taraftara İbrahim Yattara sürprizi

Muharrem Usta'dan taraftara İbrahim Yattara sürprizi

09 Ocak 2016, 17:29 0 Yorum

Muharrem Usta'dan Marko Marin'e Avrupa Resti

Muharrem Usta'dan Marko Marin'e Avrupa Resti

09 Ocak 2016, 17:22 0 Yorum

Muharrem Usta Milli Takım ile ismi anılan Volkan Demirel'e tepki gösterdi

Muharrem Usta Milli Takım ile ismi anılan Volkan Demirel'e tepki gösterdi

08 Ocak 2016, 18:25 0 Yorum

Muharrem Usta'dan Trabzonspor camiasına Mircea Lucescu müjdesi

Muharrem Usta'dan Trabzonspor camiasına Mircea Lucescu müjdesi

07 Ocak 2016, 12:34 0 Yorum

Mbia krizine Başkan Muharrem Usta el attı

Mbia krizine Başkan Muharrem Usta el attı

05 Ocak 2016, 08:19 0 Yorum

Muharrem Usta'dan flaş değerlendirmeler

Muharrem Usta'dan flaş değerlendirmeler

02 Ocak 2016, 09:37 0 Yorum

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta Twitter'dan açıkladı

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta Twitter'dan açıkladı

27 Aralık 2015, 10:03 0 Yorum

Mircea Lucescu ile anlaştılar yeni takımı belli oldu!

Mircea Lucescu ile anlaştılar yeni takımı belli oldu!

25 Aralık 2015, 07:50 0 Yorum

Trabzonspor'lu yöneticiler Ersun Yanal'ı sinirlendirdi!

Trabzonspor'lu yöneticiler Ersun Yanal'ı sinirlendirdi!

23 Aralık 2015, 14:18 0 Yorum

Anlaşma tamam Trabzonspor'da 3. Ersun Yanal dönemi resmen başlıyor

Anlaşma tamam Trabzonspor'da 3. Ersun Yanal dönemi resmen başlıyor

21 Aralık 2015, 10:01 0 Yorum

Trabzonspor'un yeni başkanı Fenerbahçe'ye zeytin dalı uzattı!

Trabzonspor'un yeni başkanı Fenerbahçe'ye zeytin dalı uzattı!

18 Aralık 2015, 17:36 0 Yorum

Muharrem Usta yönetimi Fenerbahçe ile ilişkileri düzeltme peşinde

Muharrem Usta yönetimi Fenerbahçe ile ilişkileri düzeltme peşinde

18 Aralık 2015, 13:25 0 Yorum

Muharrem Usta'dan Trabzonsporlu futbolcular hakkında flaş açıklamar

Muharrem Usta'dan Trabzonsporlu futbolcular hakkında flaş açıklamar

10 Aralık 2015, 13:48 0 Yorum

Mircea Lucescu'dan sürpriz karar İstanbul'a geliyor

Mircea Lucescu'dan sürpriz karar İstanbul'a geliyor

10 Aralık 2015, 11:41 0 Yorum

Trabzonspor'da Dün Yapılan Seçimin Ardından Yeni Başkan İçin Devir Teslim Görevi Yapıldı

Trabzonspor'da Dün Yapılan Seçimin Ardından Yeni Başkan İçin Devir Teslim Görevi Yapıldı

08 Aralık 2015, 17:48 0 Yorum

Muharrem Usta Takımın Başında Fatih Tekke'yi Görmek İstiyor

Muharrem Usta Takımın Başında Fatih Tekke'yi Görmek İstiyor

08 Aralık 2015, 10:41 0 Yorum

Trabzonspor'da Sadi Tekelioğlu görevden ayrıldı!

Trabzonspor'da Sadi Tekelioğlu görevden ayrıldı!

07 Aralık 2015, 23:55 0 Yorum

Muharrem Usta'dan Şampiyonluk Sözü

Muharrem Usta'dan Şampiyonluk Sözü

07 Aralık 2015, 12:07 0 Yorum

Muharrem Usta Açıkladı ''Mircea Lucescu Trabzonspor ile anlaştı mı?''

Muharrem Usta Açıkladı ''Mircea Lucescu Trabzonspor ile anlaştı mı?''

07 Aralık 2015, 09:18 0 Yorum

Trabzonspor'un yeni başkanı Muharrem Usta oldu!

Trabzonspor'un yeni başkanı Muharrem Usta oldu!

06 Aralık 2015, 20:53 0 Yorum