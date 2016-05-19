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Ve Arda Turan, sessizliğini bozdu!

Ve Arda Turan, sessizliğini bozdu!

31 Ağustos 2016, 19:47 0 Yorum

A Milli Takım ‘Orta Saha’ Üzerine Kurulu

A Milli Takım ‘Orta Saha’ Üzerine Kurulu

19 Mayıs 2016, 13:36 0 Yorum