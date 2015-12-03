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Ve Arda Turan, sessizliğini bozdu!
31 Ağustos 2016, 19:47 0 Yorum
Tomas Rosicky'den müjdeli haber
18 Haziran 2016, 15:00 0 Yorum
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’den Samimi Açıklamalar
18 Mayıs 2016, 20:52 0 Yorum
Avrupa’da Türkiye 10.Oldu
11 Mayıs 2016, 20:38 0 Yorum
Arjantinli yıldız futbolu bırakacağını açıkladı!
26 Mart 2016, 14:37 0 Yorum
Hazırlık maçında Milli Takım'ın ilk rakibi belli oldu
08 Şubat 2016, 11:52 0 Yorum
Volkan Demirel Fransa EURO 2016'da olmayı çok istiyor
25 Aralık 2015, 07:33 0 Yorum
Fatih Terim Milli Takımdan İstifa Edecek mi?
18 Aralık 2015, 14:18 0 Yorum
Fatih Terim EURO 2016 kura sonuçlarını değerlendirdi
12 Aralık 2015, 20:47 0 Yorum
Büyük Şok Milli Futbolcu Başından Vurularak İnfaz Edildi
11 Aralık 2015, 13:38 0 Yorum
Türk Milli Takımı'nın Ünvanı Belli Oldu
03 Aralık 2015, 14:47 0 Yorum