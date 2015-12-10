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Yılın Futbolcusu Mesut Özil!
20 Mayıs 2016, 20:15 0 Yorum
İngiltere’nin En İyi 5 Futbolcusu Arasında Türk Futbolcu!
18 Mayıs 2016, 11:10 0 Yorum
Andrea Pirlo'dan flaş Mesut Özil Sözleri
09 Şubat 2016, 10:08 0 Yorum
Mesut Özil varsa Arsenal'de sorun yok!
07 Şubat 2016, 15:51 0 Yorum
Arsene Wenger'den Mesut Özil hakkında flaş açıklamalar
25 Ocak 2016, 09:53 0 Yorum
Premier Lig'e damga vurdu Almanya'da yılın futbolcusu seçildi
16 Ocak 2016, 10:05 0 Yorum
Mesut Özil'den Arda Turan ve Şampiyonlar Ligi Açıklaması
07 Ocak 2016, 12:07 0 Yorum
İsmi şimdiden en iyiler arasında!
31 Aralık 2015, 10:20 0 Yorum
Mesut Özil'e sürpriz kız kardeş
30 Aralık 2015, 11:26 0 Yorum
Premier Lig'in tartışmasız yıldızı Mesut Özil
29 Aralık 2015, 13:39 0 Yorum
Arsenal'de Mesut Özil'le çok farklı
22 Aralık 2015, 09:32 0 Yorum
Mesut Özil İngiltere'de gündem oldu! Dünya konuşuyor!
21 Aralık 2015, 14:34 0 Yorum
Mesut Özil Cami'ye Gidiyor
21 Aralık 2015, 12:22 0 Yorum
Mesut Özil'in istekleri şaşırttı
16 Aralık 2015, 09:24 0 Yorum
Arsenal'de Mesut Özil fırtınası tüm hızı ile devam ediyor
10 Aralık 2015, 15:27 0 Yorum