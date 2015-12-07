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Mehmet Demirkol'dan Gökhan Gönül'e şok gönderme!
28 Temmuz 2016, 11:07 0 Yorum
Mehmet Demirkol'dan Şen ve Demirel yorumu!
01 Mart 2016, 12:55 0 Yorum
Mehmet Demirkol Wesley Sneijder Polemiği Büyüyor!
01 Mart 2016, 11:37 0 Yorum
Mehmet Demirkol Sneijder iddası sosyal medyayı karıştırdı!
29 Şubat 2016, 11:03 0 Yorum
Mehmet Demirkol'dan Mustafa Denizli hakkında itiraf geldi!
29 Şubat 2016, 10:11 0 Yorum
Mehmet Demirkol zaferin ardından yıldız futbolcular hakkında konuştu!
26 Şubat 2016, 15:36 0 Yorum
Mehmet Demirkol Gençlerbirliği Beşiktaş maçını yorumladı
23 Şubat 2016, 15:14 0 Yorum
Hakeme bir sitemde Mehmet Demirkol'dan!
22 Şubat 2016, 12:30 0 Yorum
Mehmet Demirkol Sosa'nın golünü öve öve bitiremedi!
18 Şubat 2016, 10:39 0 Yorum
Mehmet Demirkol'dan ilginç Mustafa Denizli iddiası!
16 Şubat 2016, 13:24 0 Yorum
Mehmet Demirkol'dan Flaş Aziz Yıldırım Açıklaması
08 Şubat 2016, 11:55 0 Yorum
Mehmet Demirkol'dan Beşiktaş hakkında şok açıklamalar
05 Şubat 2016, 13:57 0 Yorum
Mehmet Demirkol'dan Mucize Açıklaması!
01 Şubat 2016, 16:03 0 Yorum
Mehmet Demirkol'dan Beşiktaş'a Kritik Uyarı!
27 Ocak 2016, 11:54 0 Yorum
Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe Hakkında İtiraf Gibi Açıklamalar
21 Ocak 2016, 14:10 0 Yorum
Mehmet Demirkol Burak Yılmaz tepkisi hakkında konuştu
18 Ocak 2016, 10:38 0 Yorum
Mehmet Demirkol'dan Burak Yılmaz için tavsiyeler
17 Ocak 2016, 14:11 0 Yorum
Mehmet Demirkol Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eksiklerini söyledi
05 Ocak 2016, 08:44 0 Yorum
Mehmet Demirkol'dan Flaş Ozan Tufan Açıklaması
29 Aralık 2015, 13:18 0 Yorum
Mehmet Demirkol'dan Flaş Robin Van Persie Açıklaması
24 Aralık 2015, 11:53 0 Yorum
Mehmet Demirkol Dün Oynanan Maçta Beşiktaş'ı Eleştirdi
22 Aralık 2015, 10:46 0 Yorum
Mehmet Demirkol'dan Flaş Devre Arası Tahmini
15 Aralık 2015, 09:54 0 Yorum
Mehmet Demirkol'dan Penaltı Yorumu
07 Aralık 2015, 10:53 0 Yorum