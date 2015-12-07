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Mehmet Demirkol'dan Gökhan Gönül'e şok gönderme!

Mehmet Demirkol'dan Gökhan Gönül'e şok gönderme!

28 Temmuz 2016, 11:07 0 Yorum

Mehmet Demirkol'dan Şen ve Demirel yorumu!

Mehmet Demirkol'dan Şen ve Demirel yorumu!

01 Mart 2016, 12:55 0 Yorum

Mehmet Demirkol Wesley Sneijder Polemiği Büyüyor!

Mehmet Demirkol Wesley Sneijder Polemiği Büyüyor!

01 Mart 2016, 11:37 0 Yorum

Mehmet Demirkol Sneijder iddası sosyal medyayı karıştırdı!

Mehmet Demirkol Sneijder iddası sosyal medyayı karıştırdı!

29 Şubat 2016, 11:03 0 Yorum

Mehmet Demirkol'dan Mustafa Denizli hakkında itiraf geldi!

Mehmet Demirkol'dan Mustafa Denizli hakkında itiraf geldi!

29 Şubat 2016, 10:11 0 Yorum

Mehmet Demirkol zaferin ardından yıldız futbolcular hakkında konuştu!

Mehmet Demirkol zaferin ardından yıldız futbolcular hakkında konuştu!

26 Şubat 2016, 15:36 0 Yorum

Mehmet Demirkol Gençlerbirliği Beşiktaş maçını yorumladı

Mehmet Demirkol Gençlerbirliği Beşiktaş maçını yorumladı

23 Şubat 2016, 15:14 0 Yorum

Hakeme bir sitemde Mehmet Demirkol'dan!

Hakeme bir sitemde Mehmet Demirkol'dan!

22 Şubat 2016, 12:30 0 Yorum

Mehmet Demirkol Sosa'nın golünü öve öve bitiremedi!

Mehmet Demirkol Sosa'nın golünü öve öve bitiremedi!

18 Şubat 2016, 10:39 0 Yorum

Mehmet Demirkol'dan ilginç Mustafa Denizli iddiası!

Mehmet Demirkol'dan ilginç Mustafa Denizli iddiası!

16 Şubat 2016, 13:24 0 Yorum

Mehmet Demirkol'dan Flaş Aziz Yıldırım Açıklaması

Mehmet Demirkol'dan Flaş Aziz Yıldırım Açıklaması

08 Şubat 2016, 11:55 0 Yorum

Mehmet Demirkol'dan Beşiktaş hakkında şok açıklamalar

Mehmet Demirkol'dan Beşiktaş hakkında şok açıklamalar

05 Şubat 2016, 13:57 0 Yorum

Mehmet Demirkol'dan Mucize Açıklaması!

Mehmet Demirkol'dan Mucize Açıklaması!

01 Şubat 2016, 16:03 0 Yorum

Mehmet Demirkol'dan Beşiktaş'a Kritik Uyarı!

Mehmet Demirkol'dan Beşiktaş'a Kritik Uyarı!

27 Ocak 2016, 11:54 0 Yorum

Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe Hakkında İtiraf Gibi Açıklamalar

Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe Hakkında İtiraf Gibi Açıklamalar

21 Ocak 2016, 14:10 0 Yorum

Mehmet Demirkol Burak Yılmaz tepkisi hakkında konuştu

Mehmet Demirkol Burak Yılmaz tepkisi hakkında konuştu

18 Ocak 2016, 10:38 0 Yorum

Mehmet Demirkol'dan Burak Yılmaz için tavsiyeler

Mehmet Demirkol'dan Burak Yılmaz için tavsiyeler

17 Ocak 2016, 14:11 0 Yorum

Mehmet Demirkol Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eksiklerini söyledi

Mehmet Demirkol Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eksiklerini söyledi

05 Ocak 2016, 08:44 0 Yorum

Mehmet Demirkol'dan Flaş Ozan Tufan Açıklaması

Mehmet Demirkol'dan Flaş Ozan Tufan Açıklaması

29 Aralık 2015, 13:18 0 Yorum

Mehmet Demirkol'dan Flaş Robin Van Persie Açıklaması

Mehmet Demirkol'dan Flaş Robin Van Persie Açıklaması

24 Aralık 2015, 11:53 0 Yorum

Mehmet Demirkol Dün Oynanan Maçta Beşiktaş'ı Eleştirdi

Mehmet Demirkol Dün Oynanan Maçta Beşiktaş'ı Eleştirdi

22 Aralık 2015, 10:46 0 Yorum

Mehmet Demirkol'dan Flaş Devre Arası Tahmini

Mehmet Demirkol'dan Flaş Devre Arası Tahmini

15 Aralık 2015, 09:54 0 Yorum

Mehmet Demirkol'dan Penaltı Yorumu

Mehmet Demirkol'dan Penaltı Yorumu

07 Aralık 2015, 10:53 0 Yorum