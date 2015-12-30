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Mou'dan şaşırtan Aguero açıklaması!

Mou'dan şaşırtan Aguero açıklaması!

09 Eylül 2016, 14:25 0 Yorum

Fenerbahçe'nin rakiplerinin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin rakiplerinin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

03 Eylül 2016, 13:58 0 Yorum

Fenerbahçe'den kuraya isyan!

Fenerbahçe'den kuraya isyan!

26 Ağustos 2016, 15:01 0 Yorum

Mourinho'dan Fenerbahçe yorumu!

Mourinho'dan Fenerbahçe yorumu!

26 Ağustos 2016, 15:00 0 Yorum

Mourinho Manchester United Yolunda!

Mourinho Manchester United Yolunda!

24 Mayıs 2016, 15:49 0 Yorum

Van Gaal Resmi Olarak Takımdan Gönderildi!

Van Gaal Resmi Olarak Takımdan Gönderildi!

24 Mayıs 2016, 10:33 0 Yorum

Van Gaal Artık Yok!

Van Gaal Artık Yok!

23 Mayıs 2016, 21:47 0 Yorum

Manchester United taraftarları Mourinho’yu İstiyor!

Manchester United taraftarları Mourinho’yu İstiyor!

23 Mayıs 2016, 11:25 0 Yorum

İngilizler Açıklama Yaptı Mourinho …

İngilizler Açıklama Yaptı Mourinho …

22 Mayıs 2016, 10:06 0 Yorum

Mourinho Resmen Açıklandı!

Mourinho Resmen Açıklandı!

21 Mayıs 2016, 21:12 0 Yorum

FA Cup'ta Şampiyon Manchester United!

FA Cup'ta Şampiyon Manchester United!

21 Mayıs 2016, 20:22 0 Yorum

Van Gaal’den Mourinho Göndermesi!

Van Gaal’den Mourinho Göndermesi!

18 Mayıs 2016, 12:01 0 Yorum

Zlatan İbrahimoviç ile Fenerbahçe Teması!

Zlatan İbrahimoviç ile Fenerbahçe Teması!

17 Mayıs 2016, 11:45 0 Yorum

Zlatan’a Dudak Uçuklatan Teklif Geldi!

Zlatan’a Dudak Uçuklatan Teklif Geldi!

16 Mayıs 2016, 20:54 0 Yorum

Manchester United Maçında Terör Engeli!

Manchester United Maçında Terör Engeli!

15 Mayıs 2016, 15:11 0 Yorum

Manchester United Oyuncularına Saldırı Düzenlendi!

Manchester United Oyuncularına Saldırı Düzenlendi!

11 Mayıs 2016, 12:12 0 Yorum

Zorlanacağı düşünülen Manchester United sürprize izin vermedi!

Zorlanacağı düşünülen Manchester United sürprize izin vermedi!

26 Şubat 2016, 09:23 0 Yorum

Van Gaal Manchester United'ı resmen batırdı!

Van Gaal Manchester United'ı resmen batırdı!

20 Şubat 2016, 12:30 0 Yorum

Standard Liege Victor Valdes'i kadrosuna kattı

Standard Liege Victor Valdes'i kadrosuna kattı

25 Ocak 2016, 09:50 0 Yorum

Manchester United sahasında vuruldu

Manchester United sahasında vuruldu

24 Ocak 2016, 13:47 0 Yorum

Manchester United kazandı Wayne Rooney tarih yazdı

Manchester United kazandı Wayne Rooney tarih yazdı

18 Ocak 2016, 09:08 0 Yorum

Luis Nani Manchester United'ı pişman etti

Luis Nani Manchester United'ı pişman etti

14 Ocak 2016, 12:19 0 Yorum

Van Gaal Van Persie konusunda kendisini savundu

Van Gaal Van Persie konusunda kendisini savundu

03 Ocak 2016, 17:48 0 Yorum

Efsane Futbolcu George Best Türk Asıllı Çıktı!

Efsane Futbolcu George Best Türk Asıllı Çıktı!

30 Aralık 2015, 11:30 0 Yorum