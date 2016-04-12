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Fatih Terim “Dişe Diş Bir Mücadele Oldu”
23 Mayıs 2016, 11:40 0 Yorum
Bunun adı Gol Çizgisi Teknolojisi!
23 Mayıs 2016, 11:07 0 Yorum
İngiltere Türkiye Maçını Hakem Kazandı
22 Mayıs 2016, 22:28 0 Yorum
Darüşşafaka Banvit’i Çeyrek Final Maçında 86-73 Yendi
19 Mayıs 2016, 21:10 0 Yorum
Galatasaray Final Maçına Moralli Gidiyor!
19 Mayıs 2016, 21:06 0 Yorum
Gaziantepspor Son Anda Lige Tutundu!
19 Mayıs 2016, 21:04 0 Yorum
Osmanlıspor Ligin Son Haftasında Akhisar Belediyespor’u 1-0 Yendi
19 Mayıs 2016, 20:59 0 Yorum
Trabzonspor Son İki Maçta Kalesinde 13 Gol Gördü
19 Mayıs 2016, 20:41 0 Yorum
Fenerbahçe Deplasmanda Sivasspor ile 2-2 Berabere Kaldı
19 Mayıs 2016, 20:30 0 Yorum
Konyaspor Beşiktaş Maçında Sakatlanan Necip Uysal Ameliyata Alındı!
19 Mayıs 2016, 09:59 0 Yorum
Beşiktaş’a Konya Darbesi!
18 Mayıs 2016, 18:05 0 Yorum
Fenerbahçe’de Hüzün Var! Fenerbahçe 2 Gençlerbirliği 1
16 Mayıs 2016, 09:46 0 Yorum
Galatasaray’da Yasin Öztekin Damgası!
16 Mayıs 2016, 09:45 0 Yorum
Bursaspor 1 - 1 Torku Konyaspor Maç Sona Erdi
14 Mayıs 2016, 17:07 0 Yorum
Antalyaspor Trabzonspor’a 7 Gol Attı! Antalyaspor 7 – 0 Trabzonspor Maç Sonucu!
13 Mayıs 2016, 18:57 0 Yorum
Bordeaux PSG Mücadelesinde Kazanan Taraf Yok!
12 Mayıs 2016, 19:20 0 Yorum
Cristiano Ronaldo Wolfsburg'a acımadı!
12 Nisan 2016, 22:13 0 Yorum