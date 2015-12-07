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Tudor istifa etti mi?
19 Temmuz 2017, 20:38 0 Yorum
Lucescu Galatasaray ile anlaştı
17 Temmuz 2017, 13:46 0 Yorum
Lucescu Açıkladı “Galatasaray İle Görüşmedim”
22 Mayıs 2016, 22:04 0 Yorum
Galatasaray Lucescu Görüşmelerine Başlıyor
22 Mayıs 2016, 09:54 0 Yorum
Galatasaray Mircea Lucescu İle Görüşüyor
18 Mayıs 2016, 20:43 0 Yorum
Lucescu’nun Yeni Takımı Belli Oldu!
18 Mayıs 2016, 11:43 0 Yorum
Galatasaray Teknik Direktör Arayışında
13 Mayıs 2016, 10:25 0 Yorum
Lucescu Tekrar Türkiye'yemi Geliyor?
11 Mayıs 2016, 18:50 0 Yorum
Galatasaray'da 2. Lucescu dönemi
20 Nisan 2016, 07:43 0 Yorum
Trabzonspor eski defterleri açıyor!
08 Nisan 2016, 08:06 0 Yorum
Super Lig'de İkinci Frank Rijkaard Dönemi
18 Ocak 2016, 10:53 0 Yorum
Trabzonspor'a Lucescu'dan Beklenmedik Teklif Şoke Etti
14 Aralık 2015, 17:50 0 Yorum
Muharrem Usta'dan Şampiyonluk Sözü
07 Aralık 2015, 12:07 0 Yorum